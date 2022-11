”Las hermanas” (”Little Women”), famosa serie coreana que ha conquistado Netflix, llegó a su fin con la emisión de su capítulo 12. Así, con una emocionante entrega, descubrimos cómo terminó la primera temporada del proyecto protagonizado por Kim Go-eun, Nam Ji-hyun y Park Ji-hoo.

Como se sabe, en esta ficción se narra la historia de tres hermanas que no tienen a nadie más en el mundo y, sin apenas dinero, se ven envueltas en una conspiración que implica a personas ricas y poderosas.

ATENCIÓN SPOILERS. Si tuviste alguna duda con el desenlace de la producción, esta nota es para ti. A continuación, te presentamos el final explicado (ending explained) de la serie coreana de Netflix “Las hermanas”.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA SERIE COREANA “LAS HERMANAS”?

Hacia el final de la primera temporada de la serie, Oh In Joo es liberada tras cumplir su sentencia de 6 meses en prisión, al haber participado en el robo de 2 millones de wones.

Al llegar a casa de su abuela, es recibida por Hwan Yung, quien se disculpa por haberla involucrado en esta situación. Además, explica que se había ido a Singapur con la esperanza de que ella viviera su gran sueño.

Más tarde, Oh In Joo recibe una llamada de Choi Do Il, quien la convence de viajar hacia Holanda para encontrar a Oh In Hye. No obstante, justo cuando estaba en camino, abandona el vuelo al descubrir que su amiga había sido secuestrada por Won Sang Ah.

Vale precisar que Hwa-young previamente convocó una conferencia de prensa en donde se reveló que la millonaria era una asesina. Asimismo, se lanzó una aplicación en línea que le permitía a la gente acceder a los libros de contabilidad que se habían quemado y que probaban que la Sociedad Jeongran fue responsable de malversar una suma mayor a la de 70 mil millones de wones.

Por otro lado, Won Sang Ah mató al General Yang, mientras estaba en su habitación del hospital. Antes de partir, el hombre alcanza a decirle a la mujer que nunca lideraría la organización porque estaba “completamente loca”.

Cuando Oh In Joo llega a la mansión para rescatar a su amiga, descubre que todo era parte del plan suicida de la asesina. Entonces, intenta tener una conversación sincera con ella y hacer todo lo posible para detenerla.

Sin embargo, en un forcejeo, Won Sang Ah termina cayendo hacia el estanque de ácido clorhídrico y muere en el acto.

El póster de la serie "Little Women" (Foto: Netflix)

¿CUÁLES FUERON LAS CONSECUENCIAS DEL FINAL DE LA SERIE COREANA “LAS HERMANAS”?

Días después, los noticieros informan que Won Sang Ah fue hallada muerta en su casa. Además, Oh In Kyung recibe un documento en el que se explica cómo el General Won encontró la orquídea azul y demostró su valor durante la Guerra de Vietnam. De esta manera, se responden muchas preguntas respecto a su inocencia en el desfalco asociado a la Sociedad Jeongran.

Hwa-young se recupera en el hospital y es condenada a una larga sentencia por su participación en la malversación de fondos. Así, le agradece a Oh In Joo por su apoyo y promete verla en el futuro.

Tiempo después, se revela que Oh In Hye y Park Hyo Rin están con Choi Do Il en Panamá. Asimismo, descubrimos que este último se las arregló para mantener los 70 mil millones de wones en su cuenta.

Por ello, Oh In Kyung y Oh In Joo se sorprenden cuando reciben una inesperada e importante suma de dinero. Finalmente, su hermana menor quiere asegurarse de que tengan la vida que tanto merecen.