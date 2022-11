Dirigida por Kim Hee-won, “Las hermanas” (“Little Women” en su idioma original) es una serie surcoreana que se basa en la novela del mismo título de Louisa May Alcott y se emitió por el canal tvN desde el 3 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2022 y también está disponible en Netflix.

El drama protagonizado por Kim Go-eun, Nam Ji-hyun y Park Ji-hoo está lleno de giros sorpresivos que enfrenta a las hermanas Oh In-ju, Oh In-kyung y Oh In-hye contra una de las familias más ricas de Corea.

En los doce primeros episodios, las tres mujeres que crecieron solas en la pobreza deben permanecer unidas mientras lidian con una conspiración que involucra a los ricos y poderosos. Entonces, ¿habrá segunda temporada de “Las hermanas”?

“LAS HERMANAS”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie surcoreana, pero por lo visto en el último capítulo, lo más probable es que la historia de las tres hermanas continúe en una nueva tanda de capítulos.

Al final de la primera entrega de “Las hermanas”, durante la audiencia de una de las hermanas, una aparición en el tribunal causa gran revuelo. Además, las emociones se desatan cuando las preguntas pendientes obtienen respuesta.

Aunque las protagonistas de la ficción de Netflix lograron imponerse a la Sociedad Jeongran, solo los fundadores fallecieron y aún cuenta con muchos miembros que podrían esperar la oportunidad perfecta para volver.

Por otro lado, la separación de Do-il e In-ju podría ser una señal de que la ficción basada en el libro de Louisa May Alcott podría tener una segunda temporada que aborde este y otros temas pendientes.

Como señala Ready Steady, la mayoría de los K-Dramas solo tienen una temporada. ¿Sucederá lo mismo con “Las hermanas”? Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix.