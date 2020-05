“Las lavanderas” era un programa de humor que alcanzó gran popularidad en México entre los años 2012 y 2014. Karla Luna y Karla Panini eran las comediantes detrás de estos personajes que lograron ganarse el cariño de los televidentes por su gran carisma y talento.

Ambas conductoras empezaron su carrera en Monterrey, así que poco a poco se hicieron conocidas en todo el país azteca y gracias a su humor, fueron convocadas para tener su propio show a través de la señal de Telehit.

Todo iba bien entre las mejores amigas, pero una traición acabó con la amistad de “Las lavanderas”, ya que Karla Luna acusó a su esposo Américo Garza de serle infiel con Karla Panini y es aquí que empezó una gran guerra mediática de nunca acabar.

En 2017, lamentablemente “la comadre morena” murió a causa del cáncer que sufría desde 2012, pero antes de despedirse de la vida, se dio la oportunidad de encarar a la mujer, que ella aseguraba, se había encargado de destruir su familia.

¿QUÉ LE DIJO KARLA LUNA A PANINI Y GARZA ANTES DE MORIR?

A pesar que ya han pasado casi tres años de la muerte de Karla Luna, aún sigue la polémica por la enemistad que se generó entre “Las lavanderas” por un hombre.

Por estos días, este caso ha vuelto a ser tendencia a través de las redes sociales, así que los familiares de Karla Luna han decidido romper su silencio y publicar unos audios donde se escucha la vez en que Luna encaró a Panini y Garza por su traición.

“Saben bien que me han mentido y quiero que me lo digan en la cara. Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio; le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas. Y estoy casi segura que le metiste a Américo al decirle que yo me metí con alguien de San Pedro”, les dice Luna.

También aprovecharon el momento para contar que “la comadre morena” sufrió de maltratos por parte de “la comadre güera”.

“Yo notaba que recibía maltrato psicológico, físico, emocional y en todos los sentidos. Fuimos testigos de las golpizas que le daban a mi hermana”, explicó Erika, hermana de Karla y añadió que ambos le quedaron debiendo dinero.

UNA HISTORIA DE INFIDELIDAD

Karla Panini ha sido considerada como la gran villana de esta historia, quien de ser mejor amiga de Karla Luna, pasó a ser la “quitamaridos” de ésta última, mientras Luna peleaba contra el cáncer cérvicouterino que padeció y que la llevó a su muerte en 2017, Panini se “encargaba” de su marido.

El engaño del que había sido víctima Luna fue descubierto por ella misma cuando leyó los mensajes que el padre de sus hijas y su “amiga” se enviaban, la situación fue muy dolorosa para ella pero decidió enfrentarlos y así ninguno de los dos pudo negar lo que sucedía.

La relación extramarital entre Panini y Garza fue uno de los escándalos más sonados en 2014, aunque Karla Luna reveló que la relación entre su esposo y su supuesta mujer amiga ya tenía mucho tiempo antes de que los descubriera.

Tras hacerse pública la traición de la comadre güera a la morena, los internautas no perdonaron a Panini ni a Garza quienes contrajeron nupcias después del fallecimiento de Karla Luna.

VIDEO RECOMENDADO

Johanna San Miguel y Carlos Carlín recuerdan sus inicios en telenovelas

TE PUEDE INTERESAR: