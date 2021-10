Los actores turcos Bergüzar Korel y Halit Ergenç, quienes interpretaron a Sherazade Evliyaoğlu y Onur Aksal, respectivamente, en la telenovela “Las mil y una noches”, se convertirán en padres por tercera vez. La famosa pareja está muy feliz por el nacimiento de su tercera hija, a la que llamarán Leyla.

La noticia del embarazo llegó cuando Bergüzar Korel había decidido retomar su carrera televisiva después de dedicarse de lleno a sus hijos durante 3 años. La actriz turca tuvo que abandonar la serie Kanlı Yayın, que filmaba para la plataforma digital Exxen, para descansar y llevar un embarazo tranquilo.

A través de sus redes sociales, Korel ha mostrado su avanzado estado de embarazo y su felicidad ante la llegada de su tercera hija, Leyla. Y a pocas semanas para dar a luz, la actriz turca ha realizado una fiesta de baby shower con sus amigas celebrando este gran momento.

Bergüzar Korel y Halit Ergenç esperando el nacimiento de su tercera hija, Leyla (Foto: Bergüzar Korel/ Instagram)

BERGÜZAR KOREL Y HALIT ERGENÇ, PROTAGONISTAS DE “LAS MIL Y UNA NOCHES”, SERÁN PADRES POR TERCERA VEZ

Bergüzar Korel y Halit Ergenç son una de las parejas más estables del medio artístico turco. Los actores que interpretaron a Sherazade Evliyaoğlu y Onur Aksal, respectivamente, en la telenovela “Las mil y una noches”, han formado un hermoso hogar desde que se casaron en 2009.

Después de protagonizar una de las telenovelas turcas más exitosas de los últimos años, “Las mil y una noches”, los actores vivieron una historia de amor en la vida real y se casaron en el 2009. Más de 10 años después, continúan siendo una pareja sólida y unida.

Y ahora Bergüzar Korel y Halit Ergenç darán la bienvenida a su tercer hijo, se trata de una niña a la que llamarán Leyla. A través de sus redes sociales, la actriz turca compartió algunas fotografías divirtiéndose en una fiesta de baby shower que organizó, en el Hotel Four Seasons Istanbul at the Bosphorus, con sus amigas para celebrar el nacimiento de su pequeña.

Acompañada de su esposo, Korel eligió para la ocasión un ajustado vestido blanco y actuó de anfitriona adornando el lugar con flores y pasteles para sus invitadas. En las imágenes se puede apreciar que la actriz ha subido de peso, como ya le sucedió en anteriores embarazos, pero es algo que ella ha no le importa y lo ha demostrado respondiendo irónicamente a las críticas de la prensa turca por sus kilos de más en su segundo embarazo.

Lo único que le preocupa a Bergüzar Korel es que su hija llegue sana y tenerla pronto en sus brazos. “Estoy contando los días”, ha dicho.

La noticia de su tercer embarazo llegó cuando Bergüzar Korel había decidido retomar su carrera televisiva después haber estado alejada de la televisión por 3 años. La actriz turca tuvo que abandonar la serie Kanlı Yayın, que filmaba para la plataforma digital Exxen, para llevar un embarazo tranquilo.

El último trabajo en televisión de la actriz fue Vatanım Sensin (Tú eres mi país) en 2018. Al igual que en sus dos anteriores embarazos, Korel ha preferido cuidarse y dedicar su tiempo a los primeros años de sus bebés, por lo que sus fans seguramente no la verán en televisión hasta varios meses después del nacimiento de Leyla.