Renzo Spraggon fue el último invitado de “El valor de la verdad”. Él contestó hasta la pregunta 20 y se llevó 25 mil soles. Durante su participación reveló detalles secretos de su vida y los encuentros íntimos que tuvo con personajes de la farándula peruana.

Contó que tuvo romances con Mónica Cabrejos, Evelyn Vela, Marina Mora, Josetty Hurtado y Xoana González. Esta última junto a Aída Martínez fueron las que acompañaron el stripper a sentarse al sillón rojo.

Uno de los momentos que dejó sorprendida a Xoana fue cuando Beto Ortiz le preguntó si se había aprovechado de la fama su compatriota. Ante su repuesta, la argentina se retiró con lágrimas del programa, aunque luego retornó.

Renzo Spraggon es un chico que estuvo relacionado con varios personajes de la farándula local. (Foto: Instagram)

A continuación, te damos a conocer las preguntas más polémicas que contestó el stripper.

¿Tuviste relaciones sexuales con Xoana González en la calle?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Es un lugar que me gusta para relajarme. Se dio la oportunidad y la ‘estafé’. Vimos las estrellas, nubes, de todo. Por el tema de morbo lo hice y sucedió a eso de las 3 o 4 de la mañana. En el sexo vale todo”.

¿Se cree Mónica Cabrejos experta en el sexo?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Lo que pasa es que los dos éramos dominantes. Los aires de experta lo demostraba con su forma de hablar y mostrar cosas íntimas. Me quería dominar y hacer cosas. Mónica no sabía qué hacer porque yo no me dejaba”.

¿Fuiste el plato fuerte de la despedida de soltera de Fiorella Alzamora?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Hay situaciones que le bailas a la novia y amigas. Me pegué mucho y nos besamos [hizo la demostración como Xoana González]. Me ha pasado que cuando termino mi show, no me dejan salir, se meten a mi cuarto y como están tomadas me quieren violar, me pasó hace poco. Se me tiran encima y me dicen que les haga de todo”.

¿Tuviste un romance con Josetty Hurtado, la hija de ‘Chibolín’?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Tengo gustos variados, no me enfoco en un solo prototipo. No me fijo en su físico, me gusta conocer a las personas mismas. Nos vimos poquito. La conoció porque me escribió después de un desfile y empezamos a conocernos. Se acabó todo porque me pidió que le deje de hablar a André Castañeda, a quien considero como mi hermano”.

¿Fuiste pareja de Evelyn Vela para acercarte a Melissa Klug?

Respuesta: Sí (Verdad)

“A Melissa Klug la conocí en ‘El gran show’. Ella era buena onda y yo entro a ‘Combate’ donde nos hacen un juego de miradas. Fue ahí que recién conozco a Evelyn y a los días nos vimos en una discoteca. Como eran amigas me dije que si Evelyn, quien no me gustaba, era amiga de ella, para conocer a Melissa decidí estar con Evelyn, con quien estuve seis meses, en ese tiempo me encariñé con ella y me olvidé de Melissa, aunque la verdad fue que me atrasaron. La relación más larga que tuve fue en Argentina y duro cuatro años, cuando bien al Perú cambié y me volví más frío en el amor. Evelyn también era celosa”.

¿Quería armar un ampay Mónica Cabrejos para que te vuelvas conocido?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Estábamos en una comida un amigo de ella y yo hablando. Ahí me dice sobre un ampay para hacerme conocido, le dije que no me interesaba y quise hacerlo por mis propios medios y lo hice en ‘Combate’, aunque fue por mi amigo André. A Mónica le dije que no me interesaba ese ampay”.

¿Te aprovechaste de la fama de Xoana González?

Respuesta: Sí (Verdad)

“[Xoana se retira de “El valor de la verdad”] La gente la quiere mucho. La busqué porque me gustaba mucho y nos empezamos a hablar, luego se dio lo que se tenía que dar. Esto es un negocio, no quiere decir que la estoy utilizando. No es que no me conoce nadie, pero estando con ella, a pesar de que me gusta como mujer, pueden salir más cosas juntos. Los dos nos dedicamos a lo mismo”.

Renzo Spraggón en El Valor de la Verdad. (Latina)

TODAS LAS PREGUNTAS QUE CONTESTÓ

1. ¿Tuviste relaciones sexuales con Xoana González en la calle?

Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Afanaste a Xoana González cuando tenía una relación con Rodrigo Valle?

Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Tuviste un ‘affaire’ con Mónica Cabrejos?

Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Se cree Mónica Cabrejos experta en el sexo?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Te celaba Mónica Cabrejos?

Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Besaste a Aída Martínez?

Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Te trajeron de Argentina para trabajar como stripper?

Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Fuiste el plato fuerte de la despedida de soltera de Fiorella Alzamora?

Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Tuviste un romance con Josetty Hurtado, la hija de ‘Chibolín’?

Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Fuiste pareja de Evelyn Vela para acercarte a Melissa Klug?

Respuesta: Sí (Verdad)

Renzo Spraggon responde a las preguntas de EVDLV. (Captura/Latina)

11. ¿Te quiso pagar un departamento Evelyn Vela para que no la dejaras?

Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Vendías papel higiénico?

Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Dormiste en el malecón de Miraflores?

Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Tomaste emoliente con Marina Mora en tu primera cita?

Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Te lloró Marina Mora para que no la dejes?

Respuesta: Sí (Verdad)

16. ¿Quería armar un ampay Mónica Cabrejos para que te vuelvas conocido?

Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Eres ludópata?

Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Abortaron un hijo tuyo?

Respuesta: No (Verdad)

19. ¿Te aprovechaste de la fama de Xoana González?

Respuesta: Sí (Verdad)

20. ¿Te has prostituido?

Tocan el botón rojo

Pregunta de repuesto: ¿Te ofrecieron mil dólares para tener sexo?

Respuesta: Sí (Verdad)