La serie “Lauchhammer: Muerte en Lusacia” llegó a Netflix el pasado 22 de marzo. La producción alemana dirigida por Till Franzen está protagonizada por Mišel Matičević y Odine Johne. Además, cuenta con el guion de Frauke Hunfeld y Silke Zertz.

Titulada en su idioma original como “Lauchhammer - Tod in der Lausitz” y en inglés como “Close to Home: Murder in the Coalfield”, la ficción narra la historia del detective Maik Briegand. Al regresar a su tierra natal, comienza a desenterrar cadáveres, pistas y sus propios traumas del pasado.

ATENCIÓN SPOILERS. ¿Tuviste alguna duda con el desenlace de la serie de Netflix? A continuación, descubre cuál es el final explicado (ending explained) de “Lauchhammer: Muerte en Lusacia”.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LAUCHHAMMER: MUERTE EN LUSACIA”?

Hacia el final de la serie, Maik Briegand y Annalena Gottknecht concluyen que el homicidio de Ramona está relacionado con el de otra víctima, una muchacha que murió en circunstancias misteriosas y que era la novia de la infancia de Maik.

Ambos investigan alrededor de este caso, en el que la identidad del sospechoso se mantuvo oculta al público general. Tras revisar los archivos, se revela que el asesino era Martin Jaschke, quien tenía un padre poderoso y asistía a la escuela secundaria de Maik.

Los agentes se dirigen a la casa del sujeto, en busca de pruebas que lo vinculen con la muerte de Ramona. Así, Anna logra desbloquear la computadora encriptada, donde encuentra diversas fotos y videos en los que se observa a mujeres en escenarios violentos. También descubren que Jackie es su próximo objetivo.

El plan de Martin era disfrazarse de manifestante en la protesta ambiental en la que participa la joven junto a un grupo de activistas climáticos. Él consigue acercarse a la chica y, mientras la policía interviene en la marcha, la lleva al bosque.

En el final de “Lauchhammer: Muerte en Lusacia”, se descubrió la identidad del asesino en serie (Foto: ARD)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LAUCHHAMMER: MUERTE EN LUSACIA”?

Jackie sospecha de las verdadera intenciones del hombre, por lo que trata de escapar. Él la alcanza y un dron detecta su ubicación. De esta manera, la policía recibe información sobre el paradero de ambos. Martin se distrae por la aparición del dron y no puede impedir que la muchacha huya.

Entonces, el asesino llega a su carro, pero las autoridades lo rodean. Pese a todo, él continúa conduciendo, hasta que Maik y Anna disparan al vehículo en movimiento.

Finalmente, Martin sale del auto y se quita la vida saltando por el acantilado. El homicida prefirió morir antes de asumir las consecuencias de sus crímenes.

Los agentes de policías de la serie “Lauchhammer: Muerte en Lusacia” (Foto: ARD)

¿CÓMO VER “LAUCHHAMMER: MUERTE EN LUSACIA”?

Los 6 episodios de “Lauchhammer: Muerte en Lusacia” están disponibles en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix. Puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.