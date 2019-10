Laura Bozzo reveló que se encontraba mal de salud cuando se enteró de la infidelidad de Cristian Suárez, esto a raíz de un shock séptico que padeció, luego de someterse a una operación.

“A la hora que me saqué el útero y los ovarios, me perforaron el intestino. Mi estómago estaba al aire libre y en ese momento me entero de que la persona con la que había vivido 16 años, ¡16 años!, (me traicionó)”, dijo entre lágrimas a People en Español.

La polémica conductora, incluso, dio detalles de todo el proceso que pasó en medio de una dolorosa recuperación.

“Tenía que limpiarme todos los días, yo misma con mis algodones, una cosa horrible. En ese momento me enteré que tenía otra mujer. Fue para mí un golpe fuertísimo porque, a ver, estás en desventaja, tu autoestima se va al carajo”, contó Bozzo.

No obstante, Laura Bozzo aclaró que le desea lo mejor a Cristian Suárez y que prefiere recordar los momentos positivos que pasaron juntos.

“Ha sido una persona que me ha dado cosas positivas en la vida. Yo suelto, hay que liberarse y espero que sea muy feliz que se case y perfecto”, reveló la conductora, quien por ese entonces se encontraba alejada de sus hijas.

“Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Soy una sobreviviente, hablo fuerte porque es una forma de defenderme porque soy extremadamente sensible”, agregó Laura Bozzo.