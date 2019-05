Laura Bozzo: ¿qué pasó con la abogada en su viaje a Acapulco?

Laura Bozzo genera noticia al lugar que vaya. La recordada aboga del pueblo esta vez armó tremendo escándalo por no cumplir con las reglas dadas por las aerolíneas al momento de realizar su viaje a Acapulco en México.



El video que se ha vuelto viral en las redes sociales fue grabado por uno de los pasajeros de la aerolínea que se encontraba muy molesto por que la abogada retrasó el vuelo por no querer enviar su maleta a la bodega del avión.



Laura Bozzo está nuevamente en el ojo de la tormenta, pero no necesariamente por su programa porque está en stand by, sino por su conducta y esto fue lo que paso con la abogada peruana.



¿QUÉ PASÓ EXACTAMENTE CON LAURA BOZZO?

Laura Bozzo abordó un avión para viajar a Acapulco pero armó tremendo escándalo por qué le pidieron mandar su maleta a bodega, ya que tenía kilos de más y no podía ir en cabina.



La abogada le reclamó a la tripulación de la aerolínea y al sentir que no era escuchada, se paró de su asiento y se metió a la cabina del avión para reclamar por el mal momento que se estaba produciendo, así que el personal no tuvo más opción que pedirle que se baje del avión porque estaba generando más retraso en la salida del avión.



Luego de ser expulsada de la unidad, los pasajeros del vuelo comenzaron a aplaudir por esta acción ya que estaban furiosos por esta situación y sobre todo porque el viaje ya estaba demorado.



Después de todo el escándalo provocó, la conductora de TV llegó a Acapulco y deleitó a sus seguidores con una foto en roba de baño y deja ver su bien formada figura a sus 67 años.