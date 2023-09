Cada vez que Laura Bozzo sale a opinar frente a cámaras, algunas de sus frases resultan muy explosivas, pero lo que acaba de revelar es sumamente preocupante y delicado. En esta ocasión dio a conocer que la cantante Belinda tendría una millonaria deuda con una joyería peruana y que ella fue su aval, por lo que ahora se ve afectada ya que le están cobrando nada menos que 60 mil dólares. Aquí los detalles que se conocen hasta el momento.

La polémica conductora retrocedió algunos años en el tiempo, específicamente al 2019, cuando la que era jurado del reality mexicano ‘La Voz’ llegó a Lima para celebrar su cumpleaños número 30 junto a sus amigos y su madre. En aquella oportunidad, la celebridad compartió videos en redes sociales tomando clases de pisco y preparando pisco sour.

Fue en esa ocasión que la familia de Laura Bozzo la recibió a lo grande, incluso la recordada ‘Abogada de los pobres’ le presentó a una amiga joyera y se animó a comprar una gran cantidad de piezas. Es ahí donde ella quedó como su aval sin imaginar que se vendrían ciertos problemas.

Millonaria deuda que tendría Belinda en joyas

Fue durante una entrevista con el programa mexicano ‘Hoy’ que la peruana relató lo que habría sucedido aquel día y que la deuda asciende a más de 60 mil dólares con una joyería de alta gama.

“Estoy preocupada por un problema que tengo (...) Belinda viajó a Perú hace algunos años para celebrar su cumpleaños y mi familia la atendió y todo. Yo la recomendé con una joyera amiga mía que le vendió fortunas en joyas y desgraciadamente pues tiene un saldo ahí de 60 mil dólares y a mí me tienen loca como aval (...) Yo no he hablado con mi princesa, que la amo, sino con un asistente de ella, Christian, y pues todo el tiempo me dice que ya lo va a solucionar, pero nunca lo soluciona”, precisó al reportero dando a entrever que la expareja de Christian Nodal no pagó en efectivo y la dejó a modo de ‘garantía’.

La presentadora de “Laura en América” también aseguró que ha intentado contactarse con Belinda y que “estoy segura de que ella no tiene ni la menor idea de lo que está pasando. A mí me están cobrando ahora porque obviamente yo la avalé. Espero que ella se entere y lo resuelva porque yo sé que ella no debe de saber nada”.

Esta no es la primera vez que la intérprete de “Amor a primera vista” se ve envuelta en un escándalo de este tamaño, pues el conductor Juan José ‘Pepillo’ Origel la acusó de robar más de 6 mil dólares en mercancía al diseñador mexicano Daniel Espinosa. “Mandó a hacer una colección de joyas, le entregaron todo y quedó debiendo un dineral”, aseguró en 2021.