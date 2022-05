¿Cómo Laura Londoño se mantiene en forma? Luego de dos embarazos, la estrella de la telenovela “Café con aroma de mujer” ha mostrado una envidiable figura y muchos se han preguntado cuál es su secreto. La misma actriz colombiana, que brilló con William Levy y Carmen Villalobos en Netflix, se encargó de detallar de qué forma trabaja su físico para sentirse a gusto.

El nacimiento de Mikaela, se segunda hija, ha sido la cumbre del gran momento que está viviendo la intérprete de Gaviota en el remake de la recordad ficción.

La artista, natural de Medellín, ha consolidado su carrera y su vida personal junto a su familia, conformada por su nueva heredera, Allegra y su esposo Santiago Mora.

Tras dar a luz, ahora Londoño está disfrutando de la maternidad mientras cuida la figura que quiere lucir en sus redes sociales, su hogar y, por supuesto, en las telenovelas donde suele brillar ante los ojos de los espectadores.

La actriz colombiana en una fotografía para sus seguidores (Foto: Laura Londoño / Instagram)

¿CUÁL ES EL SECRETO DE LAURA LONDOÑO PARA MANTENERSE EN FORMA?

Laura Londoño manifestó que ha empezado una nueva rutina de ejercicios al mismo tiempo que está al cuidado de Mikaela, su segunda hija nacida el 17 de febrero. Así lo mostró la estrella de “Café con aroma de mujer” en un video subido a su cuenta oficial de Instagram.

“Que ellos no se nos vuelvan una excusa para dejar de hacer lo que necesitamos hacer! @lisa.olea me esta enseñando a involucrar mis retoños en secuencias de estiramiento, fortalecimiento y respiración. Aquí les comparto una!”, detalló la actriz colombiana en la mencionada red social.

La recordada Gaviota también señaló que el yoga se encuentra dentro de su rutina y que la llegada de su pequeña es más una motivación que un obstáculo para seguir con el cuidado de su cuerpo.

¿WILLIAM LEVY Y LAURA LONDOÑO SE PELEARON EN EL RODAJE DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

Por otro lado, los actores William Levy y Laura Londoño habrían tenido una serie de peleas y desencuentros durante las grabaciones de la telenovela colombiana “Café con aroma de mujer”, de acuerdo a “E! Entertainment”.

El programa estadounidense ha señalado que, dentro del trabajo frente a las cámaras de la producción de Telemundo, se habrían dado roces entre los protagonistas porque supuestamente Levy llegaba al trabajo con olor a alcohol y sin dormir. Aquí puedes encontrar más detalles.

Laura Londoño y William Levy como protagonistas de "Café con aroma de mujer" (Foto: RCN Televisión)

¿CÓMO LLEGÓ LAURA LONDOÑO A LAS AUDICIONES DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

En una entrevista a Bravissimo, realizada el año pasado, Laura Londoño dio a conocer cómo llegó al casting para dar vida a Gaviota en “Café con aroma de Mujer”.

“Estaba en mi casa dedicada a [mi hija] Allegra completamente y me llaman. Me hacen esta propuesta de audicionar para este personaje. Me preguntan si me interesa y yo lo primero que digo es ‘¡obvio, sí!’”, señaló. Conoce más de lo que hubo detrás de su llegada a la telenovela.

Laura Londoño en ha sido voceada como la protagonista para la telenovela "Café con aroma de mujer" que se emitirá en 2021 en Telemundo.