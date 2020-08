Laura Spoya es muy activa en sus redes sociales, donde siempre sorprende a sus fans con sus fotos y videos divertidos. En esta ocasión, la exreina de belleza captó la atención de sus seguidores de Instagram tras publicar una fotografía donde se luce con un traje de baño rojo estilo “Baywatch”.

En la instantánea, Spoya aparece sentada y esbozando una sonrisa. La prenda que lleva puesta tiene un corte alto en el área del bikini, que ayuda a resaltar su diminuta cintura. Además, lleva puesta una vincha roja.

La foto fue acompañada con un mensaje en el que la influencer habla sobre la importancia de aceptarse así mismo e invitó a sus fans a no usar filtros en sus fotos y mostrarse tal cual son.

“¿Alguna vez habían visto todas mis pequitas? Antes no me gustaban, pero son parte de mí y es lo que me hace especial y diferente. Ya dejemos de usar tanto filtro y mostrémonos cómo somos. Buena vibra para todos”, escribió en la leyenda de la foto que hasta el momento acumula más de 30 mil “me gusta”.

En los comentarios, sus fanáticos no desaprovecharon la oportunidad para elogiar la belleza de Laura. “Eres lo máximo”, “Tan bella”, “Se te ve chibola”, “Hermosa”, “¡Bella!... Eso nos hace únicas. También amo mis pequitas”, “Eres perfecta”, “Hermosas pecas, hermosa tú”, “Todo lo tuyo es lindo”, “Yo también tengo pecas y me encanta por eso no uso ni base ni polvos”, fueron algunos mensaje de sus fans.

