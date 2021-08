El pasado 31 de julio, Laura Zapata estuvo de cumpleaños. En su onomástico número 65, recordaremos sus momentos más polémicos que ha pasado durante su carrera, debido a ese carácter irreverente mostrado en muchas de sus declaraciones. Repasa aquí cuáles han sido los ratos más controversiales de la actriz mexicana.

Laura Zapata, es una de las artistas mexicanas que ha participado en un sin fin de producciones de su país. Además de su talento histriónico, ella también ha incursionado en el mundo del canto. Muchos también la reconocen por ser la hermana de la laureada cantante, Thalía.

Pero, si hablamos de eventos polémicos en la vida de Laura Zapata nos podríamos remontar a aquel momento doloroso que vivió, cuando fue secuestrada junto a su hermana Ernestina. Quizás este instante sea solo comparado cuando le dijo “fea” a Yalitza Aparicio. “Qué suerte ¿no? La suerte de las feas… no, no es cierto”, dijo en su momento quien formara parte de la exitosa telenovela, “María Mercedes”.

LAS POLÉMICAS DE LAURA ZAPATA EN 65 AÑOS DE VIDA

SU TRAUMÁTICO SECUESTRO EN EL 2002

El entorno de Laura Zapata y también sus seguidores califican a la actriz como una persona que “no tiene filtro”, pues en muchas ocasiones dice las cosas tal como las piensa, y ello le ha valido una serie de críticas no solo de sus compañeros de trabajo, sino también en las redes sociales.

Hace 19 años, la hermana de Thalía contó lo que vivió en el secuestro que pasó junto a su hermana Ernestina Sodi. “Había un camión de basura que estaba interrumpiendo el paso y de repente al camión le tuvimos que dar vuelta para entrar a la lateral de circuito y nos encontramos un pleito entre dos coches, quiero meter reversa y ya me atora un taxi, no me podía mover. Todo estaba orquestado, veo que se bajan con armas”, contó la actriz en ‘El minuto que cambió mi destino’.

“Llegamos a un lugar y nos tapan con unas toallas, veo unas escaleras y eso me sirvió para reconocer una de las casas de seguridad. Nos sentamos en la cama y nos dijeron que era un secuestro, nada personal, que querían el dinero de Tommy Mottola y querían 5 millones de dólares”, agregó.

La actriz mencionó que ella fue la primera en ser liberada. Por otra parte, dijo que no pagó rescate, pero que vio la forma de liberar a su hermana.

SU PÉSIMA RELACIÓN CON SUS HERMANAS

Más allá de que el secuestro pueda unirlas, Ernestina Sodi y Laura Zapata tuvieron una dura pelea luego de este lamentable suceso. Su hermana reveló que Laura habría estado coludida con los secuestradores y que por eso fue la primera en ser liberada, además de que no se pagó ningún tipo de rescate por ellas. Este comentario hizo que la intérprete, Thalía también marcara más distancia con ellas.

“Ernestina no se recuperó de esta experiencia, ella me dijo un día que ya no estaba secuestrada y que debía darle vuelta a la hoja, pero no. Me dediqué a asimilarlo, a entenderlo (…), ella mintió cuando dijo esto (que Laura Zapata estuvo involucrada en el secuestro). Cuando salí del cautiverio me dediqué a luchar a sacarla del cautiverio”, confesó la actriz mexicana.

Thalía y Laura Zapata se han caracterizado por los conflictos que tiene ambas (Foto: AFP)

SU DESATINADO COMENTARIO SOBRE YALITZA APARICIO

Fiel a su estilo, Laura Zapata no tardó mucho para lanzar un dardo directamente sobre su compatriota y colega, Yalitza Aparicio. Esto ocurrió luego que la oaxaqueña fuera nominada a los Premios Oscar por su gran actuación en la película Roma.

“Bueno, pues que suerte ¿no? La suerte de las feas… No, no es cierto”, dijo la actriz con la intención de que su comentario fuera tomado a la broma, aunque todo le salió al revés.

Luego de una serie de críticas en sus redes sociales, Laura Zapata tuvo que reconocer el gran trabajo de la actriz y la felicitó.

CUANDO PIDIÓ QUE LAURA BOZZO SE VAYA DE MÉXICO

En el 2015, Laura Zapata nuevamente estuvo en medio de las críticas por enfrascarse en una nueva pelea. Esta vez, sus envenenados comentarios fueron directamente a la yugular de Laura Bozzo, a quien le pidió que que se vaya de México por hablar mal de ella.

“Y esta cacatúa de Laura Bozzo sigue mal hablando de mi una primera actriz mexicana, quien apoya a esta irredenta #FueraLauraBozzoDeMéxico”, tuiteó la veterana actriz.

“Ex-convicta Laura Bozzo no la quieren ni en su país hablando d Actriz Mexicana, q sienta el rigor Mexicano #FueraLauraBozzoDeMéxico corrupta”, fue otros los desatados mensajes que la artista mexicana puso en su red social.

