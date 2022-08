Hay una serie canadiense que marcó los 90 a nivel internacional y se ha convertido en un clásico de la televisión y el anhelo de los nostálgicos. La buena noticia es que se encuentra disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video, aunque no estén sus temporadas completas. Y, a pesar de los 20 años de su estreno, sigue entreteniendo con sus historias de terror.

Su primera aparición se dio el 15 de agosto de 1992 en Nickelodeon, un canal que trae muchos recuerdos para varias generaciones de espectadores. La ficción tuvo un total de 100 episodios en 9 temporadas.

Nos referimos a “¿Le temes a la oscuridad?” o “El club de la medianoche” (“Are You Afraid of the Dark?” en su idioma original), el programa creado por D.J. MacHale y Ned Kandel que se convirtió en el favorito de la década de los 90 por sus misteriosas tramas y felices desenlaces.

Una escena perturbadora de "¿Le temes a la oscuridad?" (Foto: Nickelodeon)

¿DE QUÉ TRATA “LE TEMES A LA OSCURIDAD”

“¿Le temes a la oscuridad?” es una serie de televisión protagonizada por adolescentes que se reunían en un lugar secreto, durante la noche, para contar historias de miedo alrededor de una fogata. Cada semana, el narrador cambiaba y siempre decían una frase antes de iniciar su relato.

“Someto a la aprobación de la sociedad de la medianoche esta historia a la que llamo...” era la introducción para iniciar el ritual de la ficción. Luego se echaba un polvo para aumentar el fuego y generar un humo blanco que generaba esa atmósfera de lo extraño en la pantalla chica.

De esta manera, los personajes empezaban a relatar historias que envolvían a fantasmas, demonios, maldiciones, alienígenas, vampiros, entre otros personajes y situaciones paranormales. A pesar de lo peligroso y aterrador de la historia, el final de los cuentos tenían un final feliz.

Una muñeca terrorífica de la serie (Foto: Nickelodeon)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LE TEMES A LA OSCURIDAD”?

Ross Hull como Gary

Raine Pare-Coull como Betty Ann

Jodei Resther como Kiki

Jason Alisharan como Frank Moore

Daniel DeSanto como Tucker

Joanna Garcia como Samantha

Rachel Blanchard como Kristen

Nathaniel Moreau como David

Codie Wilbee como Stig

Jacob Tierney como Eric

¿CÓMO VER “LE TEMES A LA OSCURIDAD”?

La serie “¿Le temes a la oscuridad?” se encuentra disponible en el catálogo de Amazon Prime Video. Para ver la cinta en la plataforma de streaming, de manera online, puedes dar click en este enlace.

TRÁILER DE “LE TEMES A LA OSCURIDAD”