¡'¿Le temes a la oscuridad?' vuelve con nueva serie a Nickelodeon!

Para todos los fans nostálgicos de las series de los 90's, Nickelodeon nos ha regalado una sorpresa muy grande y es que el programa de terror, '¿Le Temes a la Oscuridad?', volverá en este 2019 con una nueva miniserie que promete hacerte vivir las mismas sensaciones que en tu niñez.

Nick comenzó este San Valentín con noticias para todos los fans y es que anunció, en primer lugar, un spinoff de Bob Esponja para celebrar los 20 años del lanzamiento del dibujo animado y no solo esto, sino que también comunicó el 'reboot' de la serie 'All That', la cuál dio a conocer a los que ahora conocemos como 'Kenan y Kel'.

Esto no fue lo único sino que Nickelodeon también se pronunció y comunicó que la serie de terror, '¿Le Temes a la Oscuridad?', volverá para este mes de octubre del 2019 a la par de su película homónima de Paramount Pictures, Paramount Players y Nickelodeon Movies que también será estrenada en Halloween.

Nickelodeon desea revivir la temática de historias de terror contadas alrededor de una fogata en un campamento así como en los 90's. Recordemos que '¿Le Temes a la Oscuridad?' contó con un sketch de actores que se hicieron famosos conforme fueron creciendo, así como Melissa Joan Hart (antes de ser 'Sabrina: la bruja adolescente'), Neve Campbell (antes de protagonizar Scream en el '96) y Ryan Gosling (La La Land, Blade Runner 2049 y otras cintas más).

Finalmente la película (aparte de la miniserie que veremos en Nick) de '¿Le Temes a la Oscuridad?' estará dirigida por D.J Caruso y como escritor principal tendrá a Gary Dauberman, guionista en el remake de IT (2017), en Annabelle 2: La Creación (2017) y The Nun (2018).