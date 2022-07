La actriz Lea Michele, recordada por su papel de Rachel Berry en la serie “Glee”, está cumpliendo uno de sus más grandes sueños luego de haber sido elegida como la protagonista de una nueva versión de “Funny Girl” en Broadway, uno de los personajes que siempre quiso interpretar desde que era muy joven.

Su oportunidad llegó gracias a que Beanie Feldstein dejó la producción por diferencias creativas, dejando el puesto de Fanny Brice libre y disponible. El equipo de la obra no se quedó de brazos cruzados al respecto y fue en búsqueda de la artista de 35 años de edad, quien reaparecerá con el papel de sus sueños.

Sin embargo, no todo es felicidad de cara al estreno de la obra en septiembre próximo, ya que el perturbador pasado de Lea Michele ha vuelto a ser tema de conversación al confirmarse tal noticia y, en cierta medida, está opacando la notoriedad que debería tener la producción norteamericana.

De otro lado, hay quienes se cuestionan qué está sucediendo en el mundo artístico de los Estados Unidos para dejar de lado supuestos comportamientos tóxicos que le hacen tanto daño a la sociedad y que generan traumas en las víctimas, los cuales difícilmente son superados.

Teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo, en el presente artículo vamos a recordar cuál es ese presunto pasado que ha puesto de cabeza nuevamente a Lea Michele, persiguiéndola a través de los años.

Lea Michele protagonizará “Funny Girl” tras la retirada de Beanie Feldstein (Foto: Lea Michele / Instagram)

EL PASADO DE LEA MICHELE QUE HASTA AHORA LA ATORMENTA

En 2020, cuando dio la vuelta al mundo el caso de George Floyd, quien murió luego de una intervención policial con mucha violencia, catalogando el crimen como uno racial, la actriz Lea Michele se sumó al grupo de celebridades que expresaron su indignación contra este tipo de conductas.

Si bien al principio su publicación en redes sociales era como una más de las que había por el problema ya mencionado, una respuesta hizo que todo cambiara de inmediato, ya que una excompañera suya se indignó al leer lo que había escrito y la acusó de haberla discriminado por su color de piel.

Se trata de Samantha Ware, una actriz de 30 años actualmente, que participó en la sexta temporada de Glee bajo el personaje secundario de Jane Hayward. Según ella, al compartir trabajo con Michele vivió un infierno debido a sus constantes maltratos y ataques.

“¡Me muero de risa! ¿Recuerdas cuando hiciste de mi primera aparición en televisión un verdadero infierno? Porque yo, nunca lo olvidaré. Creo que les dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad, cagarías en mi peluca, entre otras traumáticas agresiones que me hicieron cuestionar si quería continuar con mi carrera en Hollywood”, indicó Ware.

Heather Morris y Amber Riley, quienes también fueron parte del elenco de “Glee” dieron sus versiones al respecto y reconocieron que no era muy agradable trabajar junto a Lea Michele.

Samantha Ware en su papel de Jane Hayward durante la sexta temporada de "Glee"

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE LEA MICHELE?

Al darse cuenta de que su publicación rechazando un ataque racial causó que se abrieran heridas pasadas y que ella fuera tildada de racista, la propia Lea Michele volvió a usar sus perfiles sociales con el objetivo de dar su versión de los hechos y, en cierto modo, disculparse si es que provocó un mal en alguien.

“Una de las lecciones más importantes que nos dejan estas últimas semanas, es que debemos tomarnos el tiempo de escuchar y aprender desde la perspectiva de otras personas y analizar el rol que hemos jugado en el pasado para hablar de las injusticias que otros padecen. El otro día, cuando publique el tuit, lo hice para demostrar mi apoyo hacia nuestros amigos, vecinos y comunidades de color durante este difícil momento, pero las respuestas que recibí me hicieron analizar mi propio comportamiento, sobre todo mi actitud frente a mis compañeros de elenco y la forma en que la percibieron”, fueron sus primeras palabras.

En la continuación de su comunicado reconoció que no recordaba haber atacado de esa manera a sus compañeros, pero sí es consciente de que pudo haberle causado muchos daños a sus compañeros con actitudes que tuvo en el pasado.

“A pesar de que no recuerdo haber dicho las palabras que me adjudican y que nunca juzgué a otros por sus raíces o el color de su piel, ese no es el punto. Lo que importa es que claramente actué de una manera en la cual lastimé a otras personas. Ya sea por mi posición privilegiada o mi perspectiva, que pueden haber hecho que se me perciba por momentos como una persona insensible, o tal vez por mi inmadurez, lo que hizo que me comportara de una manera innecesariamente difícil, quiero pedir perdón por mis actitudes y el dolor que causé. Todos podemos crecer y cambiar. En mi caso, usé los últimos meses para reflexionar sobre mi vida”, añadió en Instagram.

¿QUÉ OPINA SAMANTHA WARE CON LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO AHORA?

Tras conocerse que Lea Michel protagonizará “Funny Girl” en Broadway, la actriz Samantha Ware no se quedó callada y volvió a usar sus diferentes plataformas de redes sociales con la finalidad de expresar todo lo que sentía en ese momento.

Evidentemente, a la artista le chocó conocer que la industria de la actuación le siga dando oportunidades a una persona que, según ella, la atacó racialmente, causándole un gran dolor interno.

“Sí, estoy en línea hoy. Sí, los veo a todos. Sí, me importa. Sí, estoy afectada. Sí, soy humana. Sí, soy negra. Sí, fui abusada. Sí, mis sueños estaban contaminados. Sí, Broadway defiende la blancura. Sí, Hollywood hace lo mismo. Sí, el silencio es complicidad. Sí, soy ruidosa. Sí, lo haría de nuevo”, escribió.