“Híbrido” era el grito de batalla de Leandro Granato, más conocido como “El Yeti”, el creador de contenido argentino y rostro de “Bruta Cocina”, el canal de YouTube, TikTok, Facebook e Instagram en el que realizaba contundentes recetas de cocina, y que habría fallecido este 15 de febrero, tal como confirmó su pareja en su cuenta oficial.

Y es que en los últimos años, son varios los influencers que han conseguido millones de seguidores gracias a sus populares recetas y el caso de la celeb de Argentina no fue la excepción, aunque imprimiendo su estilo único con curiosos nombres para sus ingredientes y extremos añadidos para sus preparaciones.

Sin embargo, a la par del anuncio, un video viral de su hermano asegurando que Leandro Granato estaba vivo también sorprendió a sus seguidores, que esperan un pronunciamiento oficial.

Leandro Granato compartía contundentes recetas en su canal oficial (Foto: Bruta Cocina / Instagram)

¿QUIÉN FUE LEANDRO GRANATO DE “BRUTA COCINA”?

Leandro Granato era conocido como “el Yeti”, un alegre cocinero que realizaba curiosas recetas en las que combinaba lo tradicional con innovaciones en contundentes platillos que eran aplaudidos por sus seguidores.

La popularidad del cocinero le permitió acumular más de 1,2 millones de seguidores en Instagram y en otras plataformas también contaba con una importante legión de fanáticos.

Uno de los momentos más altos de Granato en redes sociales fue luego de la victoria de Argentina en la Copa del Mundo, pues aseguró que era familiar de Emiliano “Dibu” Martínez, al que le dedicó una contundente milanesa. Uno de sus videos con más interacciones.

LA MUERTE DE LEANDRO GRANATO DE “BRUTA COCINA”

A través de la cuenta de Instagram del influencer, Miriam, la novia de Granato, informó a sus seguidores de la muerte del creador de contenido de 38 años.

“Hoy, 15 de febrero, Leandro tomó la peor decisión de todas y decidió dejarnos para siempre”, indicó la novia en la publicación, la cual acompañó con una imagen del influencer con dos sartenes.

De acuerdo con la publicación, habría sido el propio Granato quien habría decidido terminar con su vida. “Él no estaba pasando por un buen momento, pero todavía no logro entender cómo tomó esta estúpida decisión, dejándonos solos para siempre, a mí y su hijo de tan solo dos años”, añadió.

La mujer, que no tuvo apariciones en el canal de cocina del influencer argentino, se lamentó por su partida un día después de la fiesta de San Valentín, y resaltó que en las próximos días se revelará qué ocurrirán con sus restos.

“Un día después del Día de los enamorados te vas así, dejando mi corazón roto. Siento bronca, impotencia y angustia, pero siempre te voy a amar”, destacó.

La muerte de Leandro Granato "El Yeti" causó sorpresa entre los seguidores de "Bruta Cocina" (Foto: Captura - Instagram)

HERMANO DE LEANDRO GRANATO DESMIENTE MUERTE DE “BRUTA COCINA”

Mientras varios de sus seguidores lamentaban su muerte, en redes sociales tomó fuerza otro video, en el que su hermano aseguraba que todo se trataba de una noticia falsa, pues su hermano no había fallecido.

“Me acaban de decir que se fue a pescar y no tiene señal y por eso no contesta”, inició el hermano del influencer.

Según comentó, no la estaba pasando bien con la difusión de la presunta muerte de Leandro y aseguró que “yo no me hablo con él hace tres meses, estaba en el semáforo y me dicen ‘tu hermano se mató'”.

Por el momento se espera una confirmación de parte del propio influencer, aunque la noticia no tardó en volverse viral.

@rlcnoticias Según cuenta su hermano, a Leandro Granato le habrían hackeado el perfil de Instagram ♬ sonido original - RLC Noticias