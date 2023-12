¿Una película apocalíptica para terminar el año? En 2023, ese título le tocó a “Leave the World Behind” (“Dejar el mundo atrás”, en español), la película que ha triunfado en Netflix como lo hizo antes “Don’t Look Up” y “Bird Box”. La cinta, protagonizada por Julia Roberts, Ethan Hawke y Mahershala Ali, ha dejado al público intrigado y muchos se han preguntado si habrá segunda parte. ¿Es posible una secuela de la cinta estadounidense?

Primero se debe empezar diciendo que este filme es una adaptación de la novela homónima de Ruaam Alam. La cinta, dirigida y escrita por Sam Esmail, combina el suspenso y la intriga en una historia sobre el fin del mundo.

El final de la película es abierta, con una serie de preguntas sobre el destino de sus protagonistas y lo que sucede alrededor de lo que parece el fin de la humanidad y del planeta Tierra.

Entonces, una segunda entrega podría dar más claves de lo que ha sucedido realmente en el mundo. Algunos espectadores han pedido una secuela para resolver el maravilloso misterio de la ficción, a pesar del riesgo de arruinarlo todo. Entonces, ¿qué se sabe de una segunda parte de “Leave the World Behind”?

¿”LEAVE THE WORLD BEHIND” TENDRÁ SEGUNDA PARTE?

Todavía no hay información sobre una secuela de “Love the World Behind”. Y es posible que no lo haya en mucho tiempo, ya que la cinta es una adaptación de la novela homónima de Ruaam Alam. El escritor no ha escrito una continuación de esta historia, al menos en 2023 no ha contado que tenga pensado seguir la ficción.

Por ello es que “Dejar el mundo atrás 2″ es una posibilidad remota, aunque en la industria del entretenimiento no hay imposibles. Netflix no ha dado señales de tener intenciones de hacer una secuela.

Sin embargo, el rotundo éxito internacional de la cinta podría cambiar la situación y se podría trabajar una continuación o hacer una historia derivada, como sucedió con “Bird Box”. La otra posibilidad es que la atención en su libro convenza a Alam de escribir una segunda parte.

Julia Roberts es una de las protagonistas de la película "Leave the World Behind". Su interpretación ha quedado como una de las mejores del elenco. (Foto: Netflix)

¿SALDRÁ UN SEGUNDO LIBRO DE “LEAVE THE WORLD BEHIND”?

Ruaam Alam no ha manifestado sus intenciones de escribir la continuación de “Leave the World Behind”, incluso ha manifestado que no sabe qué pasa realmente con los protagonistas de su historia después del final abierto.

“No sé qué va a pasar con Archie. La verdad es que no lo sé. Esto es algo que he oído decir mucho a Sam, y que él tampoco sabe”, dijo el autor a Variety.