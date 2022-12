En los últimos años, Lele Pons se ha convertido en una de las figuras más populares en redes sociales, además de tener un importante paso en la música de la mano de su prometido Guaynaa, quien le propuso matrimonio en “Tomorrowland” y lanzó el tema “Se te nota”.

La popularidad de la celeb de Estados Unidos le ha permitido convertirse en una importante influencer, acumulando más de 50 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, con quienes comparte su estado y proyectos artísticos, además de algunas novedades de su futura boda.

Y es que pese a la fuerte polémica que sostuvo con el destacado creador de contenido, Luisito Comunica, quien la acusó de “ser latina cuando le conviene”, la importancia de la influencer venezolana no se ha visto afectada, por lo que no dudó en responderle y acusó al mexicano de intentar “ser chistoso”.

LA CIRUGÍA DE NARIZ DE LELE PONS

Hace unos días, y fiel a su estilo de mostrarse transparente en redes sociales, Eleonora Pons Maronese, nombre real de la influencer, compartió una foto en la que presumía el antes y después de su operación de nariz.

“Hoy hace 8 años me operé la nariz... ¿Puedes decirlo? Feliz aniversario!”, compartió la celebridad de 26 años, quien además aprovechó para incluir a su cirujano, el Dr. Kassir en la publicación.

Por su parte, este último respondió con un mensaje de “Beutiful Always” y algunos emojis, además de compartir la publicación en sus stories.

“Decidí hacer algo que siempre quise hacer desde que tenía 13 años y finalmente me operé la nariz. Haz lo que te haga feliz y cómodo; esta soy yo ahora”., recordó el cirujano que le comentó Lele Pons sobre la intervención.

Lele Pons compartió los resultados de su cirugía a la nariz (Foto: lelepons / Instagram)

De acuerdo con Medline, una rinoplastia es una intervención que busca “reparar o remodelar la nariz y se puede efectuar bajo anestesia local o general, según la extensión del procedimiento y de las preferencias de la persona”.

En el caso de la figura venezolana, la intervención estética representó un gran cambio en la forma de su nariz, la cual era más alargada y con una curva pronunciada.

Lele Pons incluyó al Dr. Kassir en su publicación (Foto: lelepons / Instagram)

La publicación no tardó en hacerse viral en la cuenta oficial de la cantante e influencer, acumulando más de 1,3 millones de “Me gusta” y superando los 5 mil comentarios de usuarios que apoyaron su decisión y otras celebridades que destacaron el resultado de la intervención.

“Miss you, sis (Te extraño, hermana)”, comentó Paris Hilton, mientras que la modelo chilena Daniella Chávez aseguró que era “Hermosa siempre”. “Lo chevere es que lele siempre reconoce sus operaciones y no oculta su pasado”, “No somos feos, es dinero que no tenemos”, fueron otros comentarios de los usuarios.