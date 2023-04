Aclamado como uno de los jueces de mayor renombre en programas como “Strictly Come Dancing” y “Dancing With the Stars”, Len Goodman, famoso bailarín, coreógrafo y presentador británico de televisión, falleció el último sábado 22 de abril a sus 78 años de edad en Kent, Inglaterra. Su partida dejó a más de una celebridad consternada, además de sorprender ingratamente a varios de los seguidores de uno de las personalidades más excéntricas de la industria del entretenimiento.

De acuerdo a los reportes recogidos por BBC, el experimentado juez de programas de televisión se encontraba en un hospicio de Inglaterra, llevando a cabo un tratamiento contra una mortal enfermedad que, tristemente, terminó ganándole la partida.

El bailarín de 78 años debutó en la danza profesional a mediados de la década de 1960 (Foto: Len Goodman / Instagram)

“Es con gran tristeza anunciar que Len Goodman falleció en paz, a los 78 años”, reza el comunicado vertido por Jackie Gill, agente de Goodman. “Un esposo, padre y abuelo muy amado que la familia, los amigos y todos los que lo conocieron extrañarán mucho”.

¿QUIÉN FUE LEN GOODMAN?

Leonard Gordon Goodman nació el 25 de abril de 1944 en Bethnal Green, Londres, Inglaterra. Desde muy pequeño logró adentrarse en la actuación y la danza, aunque finalmente terminó decantándose por esta última.

Goodman daba sus primeros pasos en la industria como bailarín de salón a mediados de la década de 1960, logrando formar parte de diversas compañías de bailes profesionales, aunque tuvo un paso fugaz por clubes nocturnos y diversos hoteles de lujo. Al cabo de unos años probó suerte en la docencia al fundar su propia academia de baile ubicada en su natal Inglaterra.

Sin embargo, el gran salto en su carrera se lo dio la televisión, medio en donde ganó una gran popularidad tras convertirse en el juez del programa británico “Strictly Come Dancing” de la BBC.

Goodman siempre mantenía un sentido de buen humor ante las cámaras (Foto VALERIE MACON / AFP)

Posteriomente, también fue jurado del programa “Dancing with the Stars”, en donde logró estar desde su estreno en 2005 hasta mediados de 2022, año en que renunció para dedicarle más tiempo a su familia.

Si bien la ferocidad de sus críticas logró generarle más de un titular en los medios, Len logró ser reconocido mundialmente dado su conocimiento en esta materia y su experiencia de más de 50 años en este rubro. ¡Ya era toda una leyenda!

Tras su fallecimiento, diferentes alumnos del bailarín inglés decidieron realizarle homenajes a través de redes sociales, siendo Bruno Tonioli, compañero y juez de Goodman en ambos programas, uno de ellos.

“(Quebrado) mi querido amigo y compañero durante 19 años, el único y único LEYENDA del salón de baile #LenGoodman falleció”, fue el tuit que publicó Tonioli junto a una postal de él junto al inglés. “Atesoraré los recuerdos de nuestras aventuras @bbcstrictly @officialdwts nunca habrá nadie como tú. siempre serás mi 10 perfecto”.

Bruno Tonioli se despidió de Len Goodman a través de su Twitter personal (Foto: Bruno Tonioli / Twitter)

Otra de las figuras de televisión que lamentó la pérdida de Goodman fue Carrie Ann Inaba, quien llegó a coincidir con él en “Dancing With the Stars”. Su mensaje fue más directo, pues atinó a despedirlo llamándolo “alma especial” y “amigo preciado”.

¿DE QUÉ MURIÓ LEN GOODMAN?

Aunque trató de luchar hasta el último momento, Len Goodman no soportó los embates y sucumbió ante el agresivo cáncer de huesos a sus 78 años de edad, según confirmó su propio agente.

Si bien trató de sobrevivir a este padecimiento, su presente no era muy prometedor, sobre todo, si tenemos en cuenta que la tasa de supervivencia del cáncer es de 5 años, de acuerdo a la información publicada por American Cancer Society.

No hay duda de que el vacío que dejas será irreparable, Len. ¡Descansa en paz!