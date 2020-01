Tras sufrir un accidente de tránsito, Leslie Shaw usó su cuenta de Instagram para reflexionar y compartir sus emociones guardadas durante las últimas horas.

“Me siento triste, asustada, abrumada, desmotivada por lo que pasó ayer y algunas preocupaciones más y hoy no pude hacerme la fuerte como siempre exploté y el taxi que me llevó entendió y respetó mi momento y me entregó esta estampita”, escribió Leslie Shaw en su red social.

"Gracias señor Medardo, no sabe cómo me alegró y me hizo dar cuenta de muchas cosas. Prometo llevar este santo conmigo siempre”, añadió.

La cantante también aprovechó para compartir con sus seguidores la oración que traía la estampita del Señor de Cachuy que el taxista le regaló para calmar su crisis de miedo.

Leslie Shaw tras accidente de tránsito. (Foto: Instagram)

La artista peruana contó a Rodrigo González algunos detalles del accidente. Leslie Shaw dijo que una combi la cerró y terminó chocando. Producto de ello, la parte delantera de su vehículo quedó muy dañada.

“Una combi se me tiró encima literal”, dijo a González en conversación interna de Instagram. En la publicación se puede observar a la cantante ilesa y esperando a que la Policía haga su trabajo.

Leslie Shaw - OJO