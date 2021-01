La actriz Leticia Calderón no la está pasando muy bien estos días, y es que luego de haber dado la noticia de que ella y algunos miembros de su familia habían sido contagiados con COVID-19, ahora se conoce que ha sido internada en un hospital a causa de este mal.

Debido a que ella vive con sus dos hijos menores, ellos quedaron bajo el cuidado de sus familiares mientras esperan la recuperación de quien fue la protagonista de “Esmeralda”. A continuación, te contamos todo sobre su estado de salud.

UN MAL INICIO DE AÑO

La tarde del 14 de enero, la antagonista de “Imperio de mentiras” utilizó sus redes sociales para dar a conocer que contrajo coronavirus.

“Corazones, no inicié este año como me hubiera gustado. Pese a todos los cuidados varios miembros de mi familia, incluyéndome, fuimos alcanzados por esta enfermedad, por lo que les pido nos incluyan en sus oraciones. Gracias”, escribió.

La actriz dijo que se le presentaron síntomas, pero está viendo a especialistas. (Foto: Leticia Calderón / Instagram)

SUS SÍNTOMAS

En un inicio dijo que no se sentía mal, pero ya presentaba una serie de síntomas por lo que estaba acudiendo a especialistas.

“Ahora me tocó vivirlo a mí de este lado... Así es como estoy, no estoy mal, sí tengo una serie de síntomas medio complicados y me he tenido que estar haciendo las pruebas correspondientes y eventualmente corroborarlas para ver cómo va avanzando esto”, manifestó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

MÁS INFORMACIÓN: Actores de telenovelas y otros famosos que se quedaron sin trabajo y buscaron otras fuentes de ingresos

INTERNADA

La noche del viernes 15 de enero, se dio a conocer la noticia de que la villana de “Mujeres de negro” había sido hospitalizada, encendiendo las alarmas del mundo del entretenimiento y sus seguidores.

Fue la periodista Addis Tuñón, quien es amiga de la actriz, quien corroboró dicha información. En su cuenta de Twitter escribió: “Leticia Calderón, quien había anunciado que contrajo COVID-19, fue internada esta noche [15] según me informó ella misma. Oraciones y buena vibra para ella. Sus hijos están al cuidado de sus hermanos”.

Se desconoce dónde está internada la actriz. (Foto: Leticia Calderón/ Instagram)

“ESTOY BIEN ATENDIDA”

Al día siguiente, el 16 de enero, la misma Lety Calderón usó nuevamente sus redes sociales para dar pormenores de cómo se encuentra.

“Estoy internada, pero muy bien atendida por un gran grupo médico. Esto es de paciencia y tiempo. Gracias a todos por su preocupación”, manifestó.

Hasta el momento, se desconoce dónde fue internada la actriz y las razones por las que fue hospitalizada.