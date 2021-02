Leticia Calderón es sin duda una de las actrices favoritas del mundo del entretenimiento mexicano, pues a lo largo de sus casi cuatro décadas en telenovelas supo ganarse un nombre y el cariño de la audiencia. Si bien es recordada por su protagónico en “Esmeralda”, donde interpreta a una dulce joven invidente; los papeles de villana no le han sido ajenos, ya que debido a su buen desempeño ganó varios premios.

Pero Lety no sólo ha destacado en su faceta actoral, pues también lo está haciendo en el rol más importante de su vida: ser madre, al cual le dedica todo el tiempo posible. Y no es para menos, ya que la actriz es mamá de dos hijos adolescentes, fruto de su relación con el abogado Juan Collado entre 2002 y 2010.

Luego de haberse separado de su pareja, quien desde julio de 2019 cumple prisión por presunto delito de lavado de dinero, ella se ha dedicado a la crianza de sus criaturas a la par con su carrera, convirtiéndose en padre y madre.

La actriz es padre y madre para sus hijos Luciano y Carlo. (Foto: Leticia Calderón / Instagram)

¿QUIÉNES SON SUS HIJOS?

Luciano, su primer hijo

La actriz Leticia Calderón llevaba mucho tiempo queriendo convertirse en madre hasta que lo logró el año 2004 con la llegada de Luciano, quien tiene síndrome de down. Según narró, al principio le chocó la condición de su hijo, pero más tarde se dio cuenta de que es el regalo más preciado que tiene.

A raíz de su trastorno genético, Lety decidió escribir un libro titulado “Luciano, un ángel en mi vida”, en la que cuenta los primeros cinco años de su pequeño, narrado por el protagonista y la propia actriz.

A la actriz, tener un hijo con síndrome de down la ha hecho crecer como persona, pues aprendió mucho de su pequeño. (Foto: Leticia Calderón / Instagram)

La llegada de su otro pequeño Carlo

La felicidad para Calderón no podía ser mayor cuando al año siguiente de tener a Luciano llegó a su vida Carlo, el otro varoncito que llenó sus días de dicha.

Actualmente, su segundo hijo ya es todo un jovencito de 15 años, que adora a su madre y su hermano mayor, por lo que los apoya en todo momento.

Lety grabó el momento en que Carlo está planchado la ropa. (Foto: Leticia Calderón / Instagram)

¿QUÉ LE GUSTA A SUS HIJOS?

Durante una entrevista al programa ‘Hoy’, la actriz dio a conocer los intereses que tienen sus hijos y que uno de ellos quisiera ser actor.

“A [Carlo] le gusta mucho más la tecnología, es muy bueno para la tecnología, yo creo que nació con ese chip. Luciano sí quiere ser actor, quiere ser policía, quiere ser astronauta, quiere ser presidente, cantante, quiere ser de todo; pero les digo que lo primero es que tienen que prepararse, sean lo que sean, y hagan lo que hagan y a lo que se dediquen el día de mañana, primero tienen que estudiar”, señaló.

Lety junto a Carlo y Luciano, disfrutando de la vida. (Foto: Leticia Calderón / Instagram)

CRIANZA DE SUS HIJOS

En cuanto a la crianza de sus hijos, Lety Calderón les enseña a que sepan valerse por sí mismos; por ello, comparte labores domésticas como lavar ropa y cocinar, además de realizar muchas actividades juntos.

Asimismo, dio a conocer que ser mamá de dos hijos varones al principio le fue un poco complicado. “Les he tenido que enseñar de todo en la vida. Desde pararse al baño, cosas que de repente uno dice: ‘Ay, yo soy mujer, ¿cómo se hace esto?’. La rasurada, yo decía: ‘En la torre, yo nunca me he rasurado [y ahora ellos son adolescentes]”.

Esta fotografía muestra lo grandes que están los hijos de la actriz. (Foto: Leticia Calderón / Instagram)

LETY CALDERÓN DEJARÁ LA ACTUACIÓN

Leticia Calderón anunció que tras su participación en “Imperio de mentiras”, dejará la actuación por un tiempo. El motivo es que quiere pasar más tiempo con sus pequeños.

Debido a que el padre de los menores está preso y no pueden verlo, ella dedicará toda su atención a Luciano y Carlo.