Hace dos semanas Leticia Calderón alarmó a todos sus fans al anunciar que había dado positivo a COVID-19 y tuvo que ser internada de emergencia por que su oxigenación estaba disminuyendo y gracias al tratamiento que siguió, fue dada de alta este viernes 22 de enero.

A pesar que ya se encuentra mejor, los problemas en casa no se han terminado para la antagonista de “Imperio de mentiras”, ya que tras una reciente prueba realizada a sus hijos Carlo y Luciano, han dado positivo a coronavirus.

En una entrevista con el programa Despierta América, la actriz reveló la noticia, y detalló que mientras estuvo hospitalizada decidió someter a sus hijos, de 15 y 16 años, a una nueva prueba.

¿QUÉ PASÓ CON LOS HIJOS DE LETICIA CALDERÓN?

A pesar que la primera prueba salió negativo, Leticia Calderón decidió hacerle otra y esta vez salió positivo, así que ahora sus hijos se encuentran bajo resguardo médico a pesar que son asintomáticos.

“Estando en el hospital les mandé a que les hicieran otra vez la prueba a mis hijos que habían salido: Luciano siempre estuvo positivo y Carlo siempre estuvo negativo. Pero, al hacerles la prueba 15 días después, digamos, de la primera prueba, ahora los dos salieron positivos, pero no tienen síntomas, mi pregunta es, ¿Se les medica?, ¿es como la resaca?, ¿qué cuidados debo tener con ellos?”, expresó la actriz en una llamada telefónica.

Calderón expresó que tras formularse varias dudas, para su fortuna pudo contar con la orientación profesional de diversos pediatras que la asesoraron respecto a la salud de sus hijos, y específicamente agradeció al doctor Andrés Cotton, quien respondió a sus interrogantes y le explicó que mientras los menores no presenten síntomas, no existe un mayor riesgo.

“Si ellos están asintomáticos y ya pasaron los días de la enfermedad, del primer positivo, lo que decimos es que ya el niño está sin contagiar y puede volver a hacer su actividad normal; ahora, si persiste un síntoma, por ejemplo, fiebre o tos, es mejor volverlos a checar”, dijo la actriz.

Leticia Calderón ha comentado que sus hijos han dado positivo, pero son asintomáticos (Foto: Instagram)

Afortunadamente ni Carlo ni Luciano han presentado mayores molestias, según expresó la protagonista de la telenovela Esmeralda: “No, afortunadamente, no tienen síntomas, ya están en sus clases en línea, usamos tapabocas aquí en casa de todas maneras, mantenemos la sana distancia y no hemos salido, obviamente, no he salido y mis hijos tampoco, hay que seguir cuidándonos”.

Leticia Calderón admitió que llegó a sentir mucho miedo e incertidumbre al respecto de la evolución de la enfermedad en su organismo, especialmente porque sabe que sus pulmones no están al 100% debido a que sufrió una neumonía atípica hace algunos años.

“Lo tengo que confesar, sí tuve miedo porque nunca sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, hacia dónde va esta enfermedad. Yo tuve neumonía atípica hace muchos años, entonces, sé que estoy tocada de los pulmones”, finalizó.