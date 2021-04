Como bien lo sabes, la relación entre Leticia Calderón y Yadhira Carrillo no es la mejor de todas debido a que cuando la protagonista de “Esmeralda” se divorció de Juan Collado, el exabogado inició un romance y después de casó con Carrillo.

Esto ocasionó que ambas actrices se traten diplomáticamente por los diversos dimes y diretes que se dieron en su momento. Pero no es raro que en algunas ocasiones Carrillo haga algunos comentarios sobre Calderón y ahora, fue la protagonista de Imperio de mentiras quien fue cuestionada sobre la relación que lleva con Yadhira.

En una entrevista con Suelta la Sopa, Leticia Calderón fue cuestionada sobre si en algún momento aceptaría trabajar en alguna telenovela o serie al lado de Yadhira Carrillo y esto respondió.

¿QUÉ HA DICHO LETY CALDERON SOBRE YADHIRA CARRILLO?

Leticia Calderón ha dicho que al inicio sentía mucha rabia por que su exesposo inició una nueva relación con Yadhira Carrilo y a pesar de todo lo que sucedió, ella siente respeto por su colega y trabajaría con ella.

“Te voy a ser honesta, no me gusta ser hipócrita, entonces, si hay la necesidad de hacerlo lo hago”, respondió tajante.

Esta fotografía muestra lo grandes que están los hijos de la actriz. (Foto: Leticia Calderón / Instagram)

Por otra parte, dijo que en ocasiones las declaraciones que ha hecho Yadhira Carrillo de ella o de sus hijos la han lastimado, sin embargo, aclaró que tiene un respeto por la actriz.

“Creo que cuando ha hablado cosas que me han lastimado, sobre todo porque han atacado a mis hijos, no te puedo decir: ‘¡Ay, sí!, mañana la pongo en la lista de Navidad’, pero lo que sí te puedo decir es que siempre ha habido un respeto de mi hacia ella y si puedo decir: ‘Lo que está diciendo es mentira’ porque yo sé que lo que está diciendo es mentira”, aseguró.

Lety Calderón también comentó sobre la relación que existe entre Yadhira Carrillo y sus hijos, fruto de su matrimonio con Juan Collado.

“Cuando una vez fueron a casa de su papá y estaba ella, uno de mis hijos me dijo ‘Mamá, me asustó, perdóname, iba subiendo las escaleras, la vi, me asustó y corrí’”.