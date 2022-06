Antes de su llegada a los cines, “Lightyear”, la nueva película de Toy Story protagonizada por Chris Evans, que le da voz a uno de los juguetes favoritos de Andy, ya comenzó a generar reacciones entre los fans de las películas de Animation Studios y Walt Disney Pictures. Y esto se debe a que la cinta decidió incluir un beso entre personas del mismo sexo previamente eliminado.

“Lightyear” nos cuenta la historia de origen del astronauta en el que se basa el juguete Buzz Lightyear (interpretado por Tim Allen en las cuatro películas de “Toy Story”). Esta nueva versión de presentará una descripción mucho más realista del entrenamiento de los astronautas de Lightyear, en una línea similar a los proyectos biográficos de viajes espaciales como “The Right Stuff” o “First Man”.

¿CÓMO ES EL BESO QUE SE VE EN LA PELÍCULA “LIGHTYEAR”?

Uno de los personajes que poblarán este nuevo mundo es Hawthorne, con la voz de Uzo Aduba, que está en una relación del mismo sexo. El beso fue eliminado previamente en un movimiento que, como revelaron los empleados en un comunicado de prensa, es parte de una larga historia de Disney censurando los esfuerzos de Pixar para incluir contenido LGBTQ+.

Buzz Lightyear y Alisha Hawthorne en "Lightyear" (Foto: Walt Disney Pictures)

La escena censurada se reincorporará a la cinta, pero no se sabe mucho más sobre la escena en este momento, considerando que la película aún llega los cines entre el 16 y 17 de junio. No obstante, los protagonistas han hablado al respecto.

Las palabras del director

El director Angus Maclane conversó con EW señaló que está “contento de que haya habido tanto apoyo” para la escena, pero dijo que “no se dio cuenta de lo significativo” que sería el momento. “No es novedoso, personalmente”, explicó. “Primero, fue como, ‘Esto es algo que necesitamos para nuestra película’”, desveló.

¿Cómo es el beso?

De acuerdo con el medio antes mencionado, en uno de los viajes de Buzz, este se encuentra con su mejor amiga, comandante de la Flota Estelar, Alisha Hawthorne. Ella se casa y forma una familia con un miembro del equipo científico, Kiko. Y en un parte de la historia, muestra a una Alisha mayor compartiendo un beso con Kiko, mientras celebra la graduación de su hijo.

“Narrativamente, nunca quise que Alisha fuera el interés amoroso de Buzz porque no ayuda en su relación”, explicó Maclane, que luego aseguró que no quería que la cinta se sintiera como si estuviera estableciendo lo que él llamó “una relación de segunda oportunidad” con Izzy (Keke Palmer), la nieta de su mejor amiga que termina ayudando al personaje principal en el futuro. “La relación de Alisha con Kiko fue una forma de al menos dar a entender que eso no era parte de su relación”, destacó.

Alisha Hawthorne en "Lightyear" (Foto: Walt Disney Pictures)

Otros guiños sobre la relación de Alisha y Kiko

De hecho, la película tiene otros guiños claros a la historia de amor de Alisha y Kiko, incluida la de ella diciéndole a Buzz que se casó con una mujer; pero la muestra de afecto y otros momentos no fueron incluidos por falta de tiempo. Y si bien el beso sí pudo ser agregado en el corte final, hubo otros elementos que quedaron fuera.

“Solía haber más con Alisha y Kiko donde en realidad vimos morir a Kiko y a Buzz consolar a Alisha”, reveló Maclane. “Fue genial ver más de su relación, pero socavó la siguiente escena. Entonces, siempre fue, ¿cómo obtenemos la emoción de la escena y luego pasamos a la siguiente escena?”.

¿QUÉ HA DICHO CHRIS EVANS SOBRE EL BESO?

Durante una conversación con Variety, Chris Evans comentó sobre el restablecimiento de Disney del beso entre personas del mismo sexo de “Lightyear”. La estrella aprobó que el estudio restaurara el momento, pero también expresó su esperanza de ver una mejor representación en el futuro y llegar a un punto en el que este tipo de escenas ya no sea una noticia.

“Quiero decir, es genial. Tan genial como es, y ya sabes, me han hecho la pregunta varias veces, es agradable y maravilloso. Me hace feliz. Es difícil no estar un poco frustrado que hasta tiene que ser un tema de discusión, que son este tipo de ‘noticias’. El objetivo es que podamos llegar a un punto en el que sea la norma y que esto no tenga que ser un terreno desconocido, que al final así es como es”, señaló el actor que da vida a uno de los juguetes favoritos de Andy.

“Esa representación en todos los ámbitos es la forma en que hacemos películas, es un honor ser parte de algo que está dando esos pasos, pero el objetivo es mirar hacia atrás en este momento y simplemente sorprendernos de que nos haya llevado tanto tiempo llegar allí”, remarcó.