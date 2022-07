En las películas originales de “Toy Story”, Tim Allen era quien prestó su voz para el personaje Buzz Lightyear y Tom Hanks daba vida a Woody. Aunque las aventuras del grupo de juguetes fueron muy populares, “Lightyear”, el spin-off que realizaron Disney y Pixar, no tuvo el mismo impacto.

En esta nueva entrega, Chris Evans, conocido por ser Capitán América, es quien interpreta al Guardia Espacial. La historia en realidad muestra al personaje que inspirará el juguete que luego Andy compraría y se centra en los esfuerzos que realiza para que la humanidad pueda escapar del planeta en el que se quedan varados.

Otros de los actores que forman parte de esta película son Keke Palmer como Izzy Hawthorne y Taika Waititi, director de “Thor: Ragnarok” como Mo Morrison.

Aunque la audiencia tuvo muchas expectativas de ver esta nueva propuesta dirigida por Angus MacLane, hubo mucha controversia sobre el cambio de la voz del personaje.

En todas las películas de "Toy Story" hemos disfrutado, además de la presencia de Woody y su pandilla, de Buzz Lightyear (Foto: Pixar)

¿POR QUÉ “LIGHTYEAR” NO FUNCIONÓ COMO “TOY STORY”?

En una reciente entrevista con “Extra”, Tim Allen finalmente dio su opinión sobre “Lightyear” y el motivo por el que no ha tenido el mismo éxito que las películas de “Toy Story”. De acuerdo a lo dicho, es porque gran parte de la personalidad de Buzz se debe a Woody.

“Realmente no hay Buzz de ‘Toy Story’ sin Woody. No estoy seguro cuál era la idea, yo soy un hombre de trama. Si hubiera sido hecho en 1997, sería una gran historia de aventura, y como lo veo, no es una gran historia de aventura. Es una gran historia, pero no parece tener ninguna conexión con el juguete”, afirmó el actor de 69 años.

Al parecer, según el actor, el personaje habría perdido el encanto que lo caracterizaba en las películas originales.

¿POR QUÉ TIM ALLEN NO ESTUVO EN “LIGHTYEAR”?

Otras de las revelaciones que hizo Tim Allen durante su entrevista fue que, años atrás, ya se había hablado de la posibilidad de hacer una película que se centre en Buzz Lightyear. Sin embargo, el proyecto nunca fue realizado y no le interesaba participar en esta versión con un equipo completamente nuevo.

“Conversamos sobre esto hace mucho tiempo, surgió el tema en una de las sesiones. Les dije que sería una película muy divertida, lo hablamos. Pero el equipo que hizo las primeras cuatro películas no está, este es un equipo completamente nuevo que no tienen nada que ver con las primeras. Y yo pensé que era un ‘live-action’. Ellos dijeron que iba a ser un ‘live-action’, lo que significa personas reales, no animadas”, explicó.

¿CUÁNTO HA RECAUDADO EN TAQUILLA “LIGHTYEAR”?

Quizás debido a esta falta de similitud con el personaje principal, el cambio en las voces originales u otros motivos por los que ha sido criticada, “Lightyear” no ha tenido el mismo éxito en taquilla que las de “Toy Story”.

Hasta el momento, ha recaudado 156 millones de dólares, cuando su presupuesto fue de 200 millones. La película todavía se encuentra en cines, por lo que no sabemos si Disney logrará recuperar su inversión.

TRAILER DE “LIGHTYEAR”