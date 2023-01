Luego de caer en finales con la camiseta albiceleste como la Copa América o Brasil 2014, Lionel Messi guio a Argentina para coronarse como campeona del mundo luego de 36 años al vencer a Francia de Kylian Mbappé en la final de Qatar 2022.

En su regreso a Argentina, “Lio”, “Dibu” Martínez y hasta el Kun Agüero fueron parte de las celebraciones que se dieron en ciudades Buenos Aires o Mendoza, esta última la cuna del ganador del Balón de Oro y donde se ubica “La Fortaleza”, la casa que comparte con Antonela Roccuzzo.

Si bien ha pasado más de un mes desde que la selección se convirtió en campeona del mundo por tercera vez, el furor no ha disminuido y cada acción de la estrella del PSG causa sensación, como su peculiar bombilla de mate o sus románticas vacaciones en los Alpes.

Lionel Messi alcanzó la gloria en el Mundial Qatar 2022 (Foto: Hannah McKay)

EL REGALO DE MESSI A MIRTHA LEGRAND

Para nadie es un secreto que Mirtha Legrand es una de las figuras más representativas de la televisión argentina y, pese a que no ha vuelto con su programa desde Mar del Plata, ha aprovechado para recorrer las principales obras teatrales y apoyar la cultura en la ciudad.

Fue aquí que fue entrevistada por “Socios del Espectáculo” de Eltrece, donde mostró su apoyo a la obra de teatro “39 Escalones”, la cual es protagonizada por Guillermina Valdes, Facundo Arana, Freddie Villarreal y Maximiliano de la Cruz, a la que considera “una revelación”.

Del mismo modo, la celeb de Argentina indicó que será parte del evento benéfico en apoyo al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, institución de la que es madrina.

“Voy a viajar a Buenos Aires la semana que viene. Pero el lunes tenemos la gran gala”, explicó.

Debido a su labor, la presentadora de “Almorzando con Mirtha Legrand” reveló que se había comunicado con la familia de Lionel Messi para apoyar con la causa social.

“Conseguí la camiseta de Messi autografiada, para rematar. Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’ y yo creí que me tomaban el pelo”, añadió.

Fue en conversación con la madre de “Lio” que acordaron obtener un recuerdo del campeón del mundo y así venderlo para obtener fondos para el hospital.

“Luego se nos ocurrió con Claudia, del Costa Galana, qué pasa si le pedimos una camiseta. La vamos a rematar, es todo para el Hospital. Es un bien fantástico. Creo que la van a exhibir en el lobby del hotel”, sentenció.

El evento solidario se llevará a cabo este lunes 30 de enero en el Salón Real del Hotel Costa Galana y se busca recolectar fondo para financiar las actividades del centro de salud público de La Feliz.