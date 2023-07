Con 7 Balones de Oro, Lionel Messi puede ser catalogado como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, si es que no llega a ser el mejor en solitario. Sus múltiples trofeos ganados en Barcelona, su buen juego en el PSG y la obtención de la Copa del Mundo con Argentina en 2022, lo posiciona como alguien que marcó un hito y que aún tiene mucho por demostrar sobre el terreno de juego.

Acostumbrado a jugar en Europa, el rosarino hizo lo que quiso en el balompié y ahora iniciará una nueva etapa de su vida. Su nueva casa será el Inter Miami de la MLS en Estados Unidos, un país en el que este deporte aún sigue en crecimiento, pero que ya ha tenido en su liga a jugadores de talla mundial como David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Gareth Bale, Andrea Pirlo, entre otros.

Sin embargo, el arribo de Lionel Messi a Miami no se compara en lo absoluto con otras estrellas que han jugado en suelo estadounidense. Todo eso hace que muchos fanáticos se pregunten por qué tomó esa decisión si aún podía seguir en el Viejo Continente, qué fue lo que lo motivó, entre otras interrogantes que hoy pueden ser descifradas gracias a declaraciones de algunos propietarios de la franquicia del cuadro rosa.

DAVID BECKHAM CUENTA ALGO MÁS SOBRE LA LLEGADA DE MESSI

El exfutbolista inglés David Beckham es uno de los dueños del Inter Miami. Él sabía perfectamente de las negociaciones y el cierre de las mismas tras llegar a buen puerto, así que, evidentemente, no fue una sorpresa cuando el argentino reveló que se había decantado por probar suerte en la MLS. Lo que sí lo pasmó fue todo el revuelo que se generó en su vida por ello.

De acuerdo a lo que confesó en una conferencia en la Sinagoga St. Johns Wood United, su teléfono recibió una cantidad alucinante de mensajes y no sabía el porqué hasta que se percató que ya había sido revelado que, finalmente, Messi jugaría en su club luego de muchos rumores al respecto que venían de tiempo atrás.

“Hace algunas semanas, me desperté y tenía un millón de mensajes en mi teléfono. Pensé: ‘¿Qué habrá pasado? Porque usualmente no recibo esta cantidad de mensajes’. Ahí fue cuando lo escuché: Leo confirmó que venía a Miami, aunque obviamente para mí no fue una sorpresa”, manifestó el inglés cuando se refirió a la contratación del campeón del mundo con Argentina.

Así mismo, el exfutbolista se refirió a que siempre fue uno de sus objetivos contratar a jugadores de gran reconocimiento internacional para el Inter Miami y que dio un paso gigante con este fichaje que dejó a miles con la boca abierta.

David Beckham como uno de los dueños del Inter Miami de la MLS (Foto: AFP)

LO QUE CONVENCIÓ A MESSI PARA IRSE A LA MLS

Otro de los dueños de la franquicia de Inter Miami en la MLS es el empresario Jorge Mas, quien concedió una entrevista al diario El País, en la que reveló algunos detalles de la negociación de Lionel Messi y lo que pudo haber convencido al argentino de fichar por su club, en vez de otros posibles destinos como el Barcelona y la liga de Arabia.

De esta manera, el cubanoamericano reveló cuánto es lo que ganaría Lionel Messi por año, siendo esta una cifra muy elevada y que comprende varios conceptos, no solo su salario. Además, se le ofreció tener una participación en el club cuando el futbolista decida colgar los botines para dar paso a una etapa más relajada y alejada de las canchas.

De acuerdo con lo expresado, Lionel Messi se llevará unos 50 o 60 millones de dólares al año. También un concepto por parte de lo recaudado por la venta de camisetas, así como una porción de los derechos televisivos que le pertenece a Apple TV.

Así mismo habló de otros factores que habrían convencido al rosario de dejar Europa por un tiempo y mostrar su talento en territorio norteamericano.

“En 2019 empezamos a pensar en cómo podíamos traer a Messi a Miami, una ciudad global, en alza. Queremos que la gente cuando piense en fútbol en Estados Unidos, piense en Miami. Se vive bien y es puro negocio. Todo el mundo quiere mudarse aquí. No pagamos impuestos locales, ni estatales... Hay un elemento familiar muy importante. Messi estará en su hemisferio, casi en el mismo horario que en Rosario. Fue más importante venderle la idea del fútbol en Estados Unidos. Este es el mayor mercado comercial del planeta. Messi puede convertir la MLS en una de las dos o tres mayores ligas del mundo”, añadió.

A todo esto, hay que sumarle que Lionel Messi no es la única contratación importante que se ha hecho para el Inter Miami, sino que también se concretó el fichaje de Sergio Busquets y el entrenador Gerardo Martino, quien ya entrenó a la ‘Pulga’ en la selección argentina y en el Barza.

“LA FAMILIA” QUE RECIBIRÁ A LIONEL MESSI

El astro argentino no solo será bien recibido por sus nuevos compañeros, sino que tendrá un respaldo tremendo por parte de la hinchada del Inter Miami debido a una facción que se ha hecho muy conocida en las graderías populares del estadio donde el Inter Miami juega sus partidos como local.

Se trata de un grupo de aficionados que se hace llamar “La familia”, termino muy amigable y que empezó a surgir en el 2018, año en el que se creó el club y que se concretó en 2020, cuando el cuadro rosa jugó por primera vez en la MLS.

Detrás de todo esto está Martín Bal, el creador de esta locura de fanatismo, quien en una entrevista con Yahoo contó detalles de cómo se originó todo el apoyo al Inter de Miami. Además, reveló que no solo es una barra que alienta a las tribunas, sino que se creó una página web que sirve como medio de comunicación con todo lo relacional al club, pero principalmente con el “lado B” de las cosas. Es decir, con lo que no se suele ver, lo curioso y lo que existe detrás de todo.

“La Familia’ es una comunidad de fans de Inter Miami. Creamos un sitio web donde generamos contenidos para hacer cada vez más conocido el club y atraer más fanáticos. El nombre es en honor de lo que es la “hinchada” en argentina, que acá son los fans. El nombre ‘La Familia’ nos pareció súper amigable y es una imagen que pueda vincularse a marcas. La idea es no ser solo un sitio de fútbol, ni 100% futbolero, tirando resultados o con la mirada puesta en la pelota, sino una comunidad no oficial que quiere mostrar el lado B, que son los hinchas, el estadio, los proyectos de un club muy nuevo, el glamour de lo que hay detrás de una figura como David Beckham, la moda, el rosa que lo identifica, etc”, comentó.