La violencia ciudadana y a la mujer es una constante en todas las sociedades. Sea mexicana, estadounidense o europea. De ello puede dar fe, Lis Vega, la actriz y vedette cubana, flamante incorporación de la tercera temporada de “Las estrellas bailan en Hoy” -reality show del magazine matutino Hoy, de Televisa-, quien rememoró la ocasión en la que fue víctima de un secuestro al paso en la misma capital mexicana.

La actriz que participó en “Amorcito corazón” y hoy en día es toda una celebridad en Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, se unió al elenco de estrellas que bailará por quedarse con el título del magazine bandera del canal de San Ángel.

Precisamente a su salida de los estudios, fue abordada por los medios de espectáculos, quienes le preguntaron entre otras cosas, qué opinaba respecto a la ola de violencia que viene azotando a la sociedad mexicana, y que tiene a la mujer como el blanco más usual. Según estudios, Ciudad de México es la ciudad más insegura para una mujer.

LIS VEGA RECORDÓ LA VEZ QUE FUE SECUESTRADA EN CIUDAD DE MÉXICO

La bailarina cubana nacionalizada mexicana declaró que nadie en el mundo está exento de los actos de violencia e incluso recordó que ella pasó por momentos de angustia hace 16 años cuando fue víctima de un secuestro exprés en calles de la capital mexicana.

“A mí me secuestraron en el 2006. Un robo exprés con secuestro y me bajaron de mi Hummer y me tiraron en Tlalpan”, aseveró Lis Vega, quien ahora prefiere recordar dicha experiencia como una lección más allá de que en su momento se llevó el susto de su vida.

“Casi 10 horas (estuve secuestrada) fue horrible, con pistola en la cabeza, pero gracias a Dios estoy viva y eso es lo que importa. Experiencias tenemos todos de diferentes maneras y no es lo que te pasa, sino cómo sobrevives a eso y te levantas. Mientras estás vivo, tienes que soltar, sanar y seguir. Podemos vivir con el fallecimiento de seres que amamos, de nuestros padres, imagínate cómo no vas a vivir con las experiencias que te toquen vivir”, comentó a la cámara del periodista Eden Dorantes.

La cubana se creó durante la cuarentena de pandemia su cuenta de Only Fans, pero actualmente ya la cerró (Foto: Lis Vega / Instagram)

LIS VEGA: “LO QUE HAGA CON MI CUERPO ES MI PROBLEMA”

La celebridad cubana ha estado en el ojo del huracán por sus cambios estéticos, al ser criticada, señalada y comparada con su yo del pasado. Vega asegura que es feliz así, pero lamenta de que en lugar de alegrarse por ella, la juzguen y hasta le sumen cirugías.

“Mi carrera ha sido impecable, lo que yo haga con mi cuerpo es mi problema. No hay respeto, ya no hay tolerancia ni hay amor a las decisiones del prójimo, a mí me encantan mis labios carnocitos, soy trigueña, subí 10 libras, me veo voluptuosa pero eso de que un millón de cirugías, ¡ni que fuera Kim Kardashian, por Dios!”, comentó en una entrevista a TV y Novelas.