Cuando se habla de países latinoamericanos que promueven el desarrollo artístico es inevitable no mencionar a México. Muchos artistas deciden emigrar al territorio azteca en búsqueda de más oportunidades laborales o para continuar sus estudios actorales. Y es que no cabe duda que este país no solo destaca por su gastronomía, sino también por ser líderes en las telenovelas.

MÁS INFORMACIÓN: La sentencia que esquivaron Livia Brito y su novio tras golpear a fotógrafo en Cancún

Uno de los lugares que exporta grandes estrellas es Cuba, por ello, es común ver a muchos histriones de esta nacionalidad en producciones mexicanas. Algunas de sus más grandes exponentes son Livia Brito, Niurka Marcos e Isabella Castillo, quienes se caracterizan por ser multifacéticas.

Al igual que las anteriores actrices, existen otras que en su momento conquistaron a la audiencia mexicana con su participación en populares producciones. A continuación, conoce a las siete cubanas que triunfaron en México.

LAS ESTRELLAS CUBANAS QUE CONQUISTARON MÉXICO

LIVIA BRITO

La protagonista de “La desalmada” ha destacado no solo en la actuación, sino también en el modelaje y la conducción. Nacida en Ciego de Ávila, la artista de 38 años desarrolló la mayor parte de su carrera en México, con telenovelas como “Triunfo del Amor” y “Muchacha italiana viene a casarse”.

MALILLANY MARÍN

Originaria de La Habana, Marín se nacionalizó mexicana. Realizó sus estudios en el CEA de Televisa y ha participado en diversas novelas como “Dos hogares”, “Hasta que el dinero nos separe”, “Un gancho al corazón”, “La fea más bella” y “Rebelde”.

AYLÍN MUJICA

Mujica no solo ha destacado en la actuación, sino también en el modelaje, la danza profesional y la música. La habanera radica en Estados Unidos y se le conoce por haber sido parte de grandes proyectos como “Marina”, “Los Miserables”, “Corazón Valiente” y “Aurora”. En lo que respecta a la danza, Aylín se ha especializado en el folklore, ballet clásico, coreografía y música.

LIS VEGA

La actriz, vedette y bailarina cubana estudió baile y danza moderna antes de mudarse a México y debutar en las telenovelas. “Mi verdad”, “Santa diabla” y “La mesa que más aplauda”, son algunos de los shows en los que participó, además de ganar un concursó para ser la imagen de la revista Playboy.

JACKIE GARCÍA

La conductora y actriz de La Habana hizo su primera aparición en una telenovela con “Locura de Amor” en 1999. Otras de las producciones en las que García ha trabajado son “Mi pecado”, “Cuando me enamoro” y “Una familia con suerte”. Así mismo, participó en el reality “Bailando por la boda de mis sueños” y ha conducido programas como “La hora de la papa” y “Vida TV”.

Jackie García, la actriz de telenovelas que ahora trabaja como secretaria (Foto: People en Español)

NIURKA MARCOS

Sin duda, una de las artistas cubanas más famosas es Niurka Marcos. La controversial actriz, vedette, bailarina y cantante que ha deleitado al público por más de tres décadas. Desde el 2002 tiene la nacionalidad mexicana y ha sido parte del elenco de novelas como “Vivo por Elena”, “La fea más bella” y “Emperatriz”. Fue jurado y conductora de diversos programas, como también ha participado en diversos realitys entre los que destaca “Rica, famosa y latina”.

ISABELLA CASTILLO

La popular “Grachi” es una actriz nacida en 1994 que también ha hecho carrera en la industria música y el modelaje. Algunos de sus trabajos más reconocidos son “Malverde: El santo Patrón”, “Milagros de Navidad” y “El señor de los cielos”. Su salto a la fama lo hizo con el programa de Nickelodeon, donde dio vida a Graciela “Grachi” Alonso, y su primer disco fue lanzado en 2013 bajo el título “Soñar no cuesta nada”.