La actriz cubana Livia Brito, quien posee una figura de infarto, ha tenido un mes de septiembre cargado de polémicas legales por el nuevo capítulo dela a denuncia que un fotógrafo le hizo por agresión y también a causa de una demanda que le realizó a una revista por haber publicado unas imágenes de ella sin su permiso, pero no todo en la vida son cosas negativas.

Parece que el sol está saliendo nuevamente para ella gracias a una publicación que ella misma hizo en su cuenta de Instagram, en la que asegura que muy pronto se viene una gran sorpresa para todos sus seguidores, quienes siempre se mantienen al tanto de sus publicaciones y de las telenovelas en las que trabaja.

La expectativa entre sus fanáticos ha ido creciendo como la espuma en las últimas horas, pues muchos de ellos ya quieren saber de qué se trata todo el misterio, aunque ya hay una hipótesis que ronda por los medios de comunicación: ¿estará embarazada?

¿LIVIA BRITO ESTÁ EMBARAZADA?

Como ya lo mencionamos, la artista de 36 años de edad realizó una curiosa publicación en redes sociales, en las que subió tres fotografías con un peculiar detalle que no ha pasado desapercibido: está mirando y agarrándose el abdomen.

Es por ello que muchos de sus seguidores empezaron a especular acerca de que Livia Brito estaría embarazada. Y por si ello fuera poco, su descripción dio mayores pistas sobre esta sorpresa que tiene preparada.

“¡Estoy muy feliz bebés! Viene una gran sorpresa y es algo que he estado anhelando por mucho tiempo. Gracias Dios, gracias universo, siempre confío en ti”, escribió la cubana.

Vale precisar que el término “bebés” no es reciente, pues lo utiliza desde hace buen tiempo para referirse a sus seguidores.

LA REACCIÓN EN REDES SOCIALES

Los seguidores de la actriz no demoraron en comentar sus fotos, asegurando que se trataría de un embarazo debido a los mensajes subliminales que estaría dejando con su publicación.

Es más, hay algunos que incluso ya la felicitan junto a su novio, Mariano Martínez, por lo que sería la llegada de un integrante más de su casa.

No obstante, no hay nada asegurado de momento, así que no se podría asegurar que está embarazada. Es probable que tenga entre manos otra sorpresa o un anuncio de la siguiente telenovela que protagonizará. Tiempo al tiempo.