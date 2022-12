Su carisma y forma de ser han hecho de Zulimar uno de los personajes que se ha ganado el cariño de los seguidores de “Al fondo hay sitio”. Si bien, tiene un rol secundario, desde que apareció en la exitosa serie no ha hecho más que alegrarnos con su peculiar acento venezolano y sus pasos de baile, algo que conquistó a Félix Panduro, quien fue correspondido por la trabajadora del hogar, con la que inició un romance.

Y cómo no iban a enamorarse, pues además de la alegría que los caracteriza, ambos coincidentemente se formaron en centros cuyos nombres son larguísimos y difíciles de pronunciarse, así pues el Juélix estudió en el Instituto Superior Tecnológico Felicitas Victoria del Campo y Figueroa de Cárdenas Carrillo de Tarapoto, más conocido por sus iniciales: el I.S.T.F.V.D.C. y F.D.C.C. de Tarapoto; mientras que su pareja acabó en el Instituto Superior Tecnológico Frimanitusnela de Carabobo y Guajalitas de Cañamocarrisa de Maracaibo, más conocido por sus iniciales el ISTFDCYGDCDM.

Aunque ellos tienen una relación en la ficción, cuando se acaban las grabaciones, ella corre a los brazos del hombre que conquistó su ser y corazón en la vida real. A continuación, te contamos, quién es el novio de la actriz Liz Mariana Godoy.

Ellos se lucen muy enamorados y prefieren mantener todo en reserva (Foto: Liz Mariana Godoy / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DEL NOVIO DE LIZ MARIANA GODOY

La identidad de la persona que conquistó a Liz Mariana Godoy se mantiene en reserva, aunque ella no ha dudado en postear algunas fotos junto a él, donde lucen muy enamorados.

Se sabe que el cumpleaños de su galán es el 12 de noviembre, toda vez que compartió en un clip varias imágenes juntos con la siguiente dedicatoria: “Feliz cumpleaños amor mío, gracias por ser luz y mi compañero ideal. Qué Dios te bendiga siempre. 12-11-2022″.

El mensaje cariñoso que le escribió la joven a su pareja en el Día de San Valentín en 2021 (Foto: Liz Mariana Godoy / Instagram)

2. ¿DE DÓNDE ES EL NOVIO DE LIZ MARIANA GODOY Y A QUÉ SE DEDICA?

Tratando de investigar más sobre el novio de la actriz que da vida a Zulimar en “Al fondo hay sitio”, se sabe que es peruano y trabaja en gestión de puertos, reveló la actriz en entrevista con Trome.

3. ¿QUÉ ACTIVIDADES MÁS LE GUSTA A SU NOVIO?

La venezolana señaló que a su pareja le encantada practicar deportes, es más es un “nadador calificado durante bastantes años”, señaló en el mismo diálogo.

No cabe duda que en sus fotos sus rostros reflejan mucho amor (Foto: Liz Mariana Godoy / Instagram)

4. ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN JUNTOS?

A pesar de que quiere mantener en reserva todo, dio a conocer que tienen dos años y medio juntos.

5. ¿PLANES A FUTURO?

Liz Mariana Godoy reveló a Trome que su pareja le pidió matrimonio durante un viaje a Roma, Italia, por lo que pronto unirá su vida a la del hombre que ama. Ellos planean casarse en 2023.

El día que su novio le pidió la mano (Foto: Liz Mariana Godoy / Instagram)

6. MUY ENAMORADOS

Aunque no son mucho de gritar su amor en redes sociales, ellos están muy enamorados, algo que demuestra la venezolana, quien siempre tiene palabras de agradecimiento A su novio.

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES AL VERLO CON SU NOVIO?

Cuando la actriz subió el clip con fotografías al lado de su pareja, todos se sorprendieron y preguntaron por su enamorado en la ficción. “Y el Félix”, “Ese Juélix es para Netflix jajaja”, “¿Que le estás engañando al Juélix? No pues Chama con el Juélix no juegues”, “Juélix ya fuiste, pero tal vez si Juélix va al gimnasio, no tampoco. Sorry Juélix, con Teresita nomas”, fueron algunos de los comentarios.

Liz Maria Godoy tomó con humor lo que sus seguidores le escribían en su cuenta de Instagram y no dudó en responder algunos mensajes.