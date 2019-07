Lizbeth Rodríguez y Tavo Betancourt: ¿por qué terminaron su relación los chicos de Badabun?

Lizbeth Rodríguez es una youtuber conocida por conducir el programa "Exponiendo infieles" del canal Badabum. La joven mexicana ganó mucha popularidad al volverse viral cada uno de los videos que han sido publicados en YouTube y diversas redes sociales. Gracias a esto ganó mucha seguidores en Instagram y a través de esta plataforma digital, la influencer comparte con sus fans todo lo que sucede en su vida y hasta se dejó ver muy enamorada de Tavo Betancourt, pero hace unos días sorprendió a todo al confesar que habían decidido dar punto final a su relación.



Durante los últimos días, ambos personajes dejaron de compartir fotos, videos e historias de amor, así que los seguidores de los youtubers comenzaron a especular que la relación había llegado a su fin y fue la misma Lizbeth que anunció esta noticia a través de su canal de YouTube.

La chica Badabun confesó por qué decidieron separarse después de 9 meses de relación, señalando que sus fans merecían saber la verdad, aunque en comentarios se puede leer que no están conformes.

¿por qué terminaron su relación los chicos de Badabun?

Lizbeth Rodríguez decidió publicar un video y explicar las razones del fin de su historia de amor con Tavo Betancourt y así acabar con los rumores que ella había sido infiel a su novio con un hombre mayor.

A través de las redes sociales, se volvió viral un video de 'La chica Badabum' muy cariñosa y según diversos comentarios en YouTube, este hombre sería el gerente comercial de Badabum, pero no está confirmado que sea así.



Por otro lado, también han señalado que esta filtración de video sería una venganza de Luisito por traerle problemas con 'La Chule'. Son muchos más comentarios que se han dado sobre esta situación, así que Lizbeth no tuvo mejor opción que salir a desmentir todo esto.

¿Qué dijo Lizbeth sobre el fin de su relación?

"Hoy, en este momento, les quiero confirmar la única verdad acerca de mi ruptura con Tavo, así es, por imposible e inverosímil que parezca, esta historia de amor ha llegado a su fin", expresó la youtuber.



Lizbeth dijo que mentiría si dijera que ya olvidó a su novio o que no lo extraña, pues lo definió como un hombre que la motivó en todos los sentidos y antes de ser novios fueron amigos.

Aseguró que ella y Tavo desarrollaron una conexión mágica e indescriptible. "La cosa es que en la vida a veces pasan cosas que nos hacen cambiar. Creamos un vínculo entre nosotros que cumplió su función en ese momento. Poco a poco nuestros proyectos y nuestros tiempos comenzaron a crear una brecha entre nosotros, que la verdad ni siquiera imaginamos. A veces en la vida a veces nuestras prioridades no son las mismas que las de nuestra pareja", expreso la chica Badabum.



La presentadora añadió en su video, de más de 15 minutos de duración, que sus actividades los fueron separando y pronto se dieron cuenta que estaban viviendo más de recuerdos que de experiencias.

Durante su mensaje, la Chica Badabun no tuvo más que palabras positivas para quien fuera su novio.



"De todo corazón espero que él sea muy feliz, sea conmigo o sin mí".



"La vida misma nos está separando y no pasa nada, somos personas muy fuertes. El amor es tan grande que no nos cerramos a la oportunidad de que algún día la vida nos vuelva a juntar", explicó Lizbeth.