¿No todo lo que brilla es oro? Quién iba imaginar que Lizzo, la ícono de la inclusión y la positividad corporal, se encontraría en medio de una tormenta tras haber sido denunciada por acoso sexual, hostilidad laboral, discriminación, agresión y mucho más por sus propias bailarinas. De confirmarse la noticia, atrás habrían quedado sus ganas de cantar para hacer del mundo un lugar mejor.

La demanda fue presentada este martes 1 de agosto de 2023 por tres exbailarinas, quienes también incluyeron en su acusación a su productora Big Grrrl Big Touring y la que dirige su equipo de baile Shirlene Quigley. A continuación, lo que sabemos de este sonado caso que ha dejado en shock a sus millones de seguidores en todo el mundo.

LA DEMANDA CONTRA LIZZO

La acusación contra Lizzo, la productora Big Grrrl Big Touring y Shirlene Quigley tiene un total de 44 páginas y fue presentada al Tribunal Superior de Los Ángeles. En ella, las tres exbailarinas aseguran que trabajaron en un ambiente hostil, sufrieron acoso sexual, racial y religioso, así como agresión, discriminación y encarcelamiento falso, precisa The Daily Best, medio que obtuvo información privilegiada gracias a que los abogados de las muchachas le alcanzaron el documento.

Aunque no se presentaron todos los reclamos para cada parte acusada, la demanda es clara: ninguno jamás intervino para poner un alto a los abusos. “La naturaleza deslumbrante de cómo Lizzo y su equipo de gestión trataron a sus artistas parece ir en contra de todo lo que ella representa públicamente, mientras que en privado avergüenza a sus bailarines y los degrada de maneras que no solo son ilegales sino absolutamente desmoralizantes”, precisó la defensa de las agraviadas en un comunicado.

Lizzo se presenta en The Pyramid Stage el día 4 del festival Glastonbury en el pueblo de Pilton en Somerset, suroeste de Inglaterra, el 24 de junio de 2023 (Foto: Oli Scarff / AFP )

¿QUIÉNES SON LAS EXBAILARINAS QUE ACUSARON A LIZZO?

Las tres exbailarinas que acusan de diversos delitos a Lizzo y su equipo son: Arianna Davis, Crystal William y Noelle Rodriguez. Las dos primeras formaron parte del elenco de la artista tras participar como concursante en su reality “Watch Out for the Big Grrrls” en 2021, mientras que la tercera fue contratada tras actuar en el videoclip “Rumors” ese mismo año.

¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS OCURRIERON LOS ABUSOS POR PARTE DE LIZZIO?

Acoso sexual. Tras haber dado un show en Ámsterdam en febrero de 2023, las tres bailarinas aceptaron salir con Lizzo, sin imaginar que esta las llevaría a una zona donde los clubes de sexo y desnudos abundaban. Cabe señalar que aunque no quisieron ir, ellas aceptaron para no perder su trabajo.

Todo ocurrió en el club llamado Bananenbar, donde la rapera les pidió que tocaran a los artistas desnudos. No sólo ello, ya que les exigía atrapar consoladores y comer los plátanos que habían sido usados en el show. Pero lo peor estaba por venir para Arianna Davis, quien fue presionada para tocar los senos de una mujer que bailaba desnuda, ella se negó; para convencerla, Lizzo lanzó un cántico y por la presión, la muchacha terminó cediendo, pese a su incomodidad, la cual hizo saber al equipo de administración y seguridad de la cantante.

La cantante estadounidense Lizzo se presenta durante el Festival de Música Governors Ball 2023 en Flushing Meadows Corona Park, Nueva York, el 9 de junio de 2023 (Foto: Angela Weiss / AFP)

Hostigamiento laboral. En abril de 2023 realizaron una nueva audición con sus mismos trabajadores, pero a Lizzo no le gustó algunas de las presentaciones y los acusó de beber en el trabajo, no sin antes recordarles que iba a despedirlos si en caso no dejaban todo en el escenario. Fue así que comenzaron todo desde cero y no se les permitió descansos ni ir al baño. Cansada de los abusos, Crystal William la refutó sobre llegar alcoholizados a su trabajo, a lo que esta se burló, posteriormente la despidió; pero advirtió al resto de su equipo que no debía contactar ni hablar con ella.

En tanto, el despido de Arianna Davis se dio cuando Lizzo descubrió que la había grabado (solamente audio) en una reunión anterior. La rapera no dudó en reprenderla delante de todos, a los cuestionamientos e insultos se sumó Quigley. La joven no sólo debió soportar esto, ya que en una anterior oportunidad fue cuestionada por la estrella musical de haber subido de peso, algo que difiere con su pensamiento, ya que ella supuestamente apoya a las mujeres de talla grande.

Enojada con todo lo que estaba sucediendo, Noelle Rodriguez amenazó con renunciar, hecho que llevó al enojo a la cantante que - según la denuncia - se acercó agresivamente a ella haciendo crujir los nudillos de sus dedos. La muchacha pensó que iba a golpearla, pero otros bailarines intervinieron y se fue tras ser insultada por última vez, pero con esa misma suerte no corrió Davis, a quien retuvieron y amenazaron que se iba a quedar ahí hasta que permitiera buscar la grabación, aunque ella les señaló que ya lo había eliminado; al final, dejó su celular, en el que no hallaron nada.

La demanda también acusa al contador de la compañía de no querer dar un anticipo de su salario semanal, tomando en cuenta que no podían trabajar en otros lugares. Si bien, las bailarinas pedían el 50%, él les ofreció el 25% pero cuestionando su actitud; incluso hubo momento que no les pagaron. Esto las llevó a tener mucha angustia y ansiedad.

¿De qué acusan a Quigley? Ella fue acusada de querer imponer sus creencias religiosas en las bailarinas, simular sexo oral, burlarse y exhibir en redes sociales la virginidad de Davis, entre otros.