El clásico de cine “Lo que el viento se llevó”, ganadora de ocho premios Oscar en 1940, fue retirado del catálogo de HBO Max, luego de que el diario Los Angeles Times publicó una columna calificándolo de racista.

Esta medida coincide con lo hecho por otras plataformas como Disney que sacó el filme “Song of the South” (1946), la cadena de televisión Paramount que canceló el programa “Cops” y la BBC que decidió eliminar el histórico y popular programa satírico “Little Britain”. Todos por la misma razón.

Aunque la decisión de HBO Max ha tomado por sorpresa a muchos; a continuación, te contamos ¿por qué la han calificado de racista?

Tras el estreno de "Lo que el viento se llevó" hubo varias protestas (Foto: Metro Goldwyn Mayer)

UNA PELÍCULA RACISTA

Según la columna de opinión de John Ridley, “Lo que el viento se llevó” lo único que hace es “glorificar la esclavitud” durante la Guerra de Secesión de Estados Unidos, ignorando sus horrores y peor aún “perpetuando los estereotipos más dolorosos para las personas de color”.

Y aunque se haya levantado una voz de protesta en estos tiempos, también se hizo lo propio hace varios años cuando el guionista afroamericano Carlton Moss criticó los estereotipos contra los afroamericanos, a quienes se les consideraba “perezosos, torpes e irresponsables”.

Lo mismo hizo el historiador británico David Reynolds, quien cuestionó que en la película “las mujeres blancas son elegantes, sus hombres nobles o por lo menos galantes y, en el otro extremo, los esclavos negros son en su mayoría obedientes y felices, claramente incapaces de una existencia independiente”.

En su libro “American History Goes to the Movies: Hollywood and the American Experience”, W. Bryan Rommel Ruiz señaló que a pesar de las objetivamente claras inexactitudes en su descripción del período de la Reconstrucción, la película refleja las interpretaciones que eran habituales a principios del siglo XX.

Lo que el viento tuvo una duración de 238 minutos (Foto: Metro Goldwyn Mayer)

EL RACISMO CONTRAS LOS ACTORES DE COLOR

A pesar de que en la película se normalizaba la esclavitud, por aquellos años esto no estaba lejos de la realidad, pues cuando fue el estreno del filme, los actores del elenco de raza negra no pudieron asistir debido a las leyes Jim Crow de Georgia.

¿Cuál era la normativa? Que cuando había un evento donde iba a estar gente de diferentes etnias, los afroamericanos no podían sentarse con sus colegas blancos.

RACISMO EN LOS PREMIOS OSCAR DE 1940

Hattie McDaniel, quien interpretó a la criada de nombre Mammy, ganó un Oscar como Mejor Actriz de Reparto, pero sufrió las humillantes normas segregacionistas de la época durante la ceremonia de entrega de los premios en el Coconut Grove del Hotel Ambassador de Los Ángeles, pues mientras todos los miembros de raza blanca del reparto se sentaron juntos, ella y su acompañante fueron obligados a sentarse en una mesa separada en la parte posterior de la sala.

Ella se convirtió en la primera actriz de raza negra en ganar un premio Oscar, superando a su compañera de reparto, Olivia de Havilland, quien también había sido nominada en la misma categoría.

La actriz Hattie McDaniel ganó un Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en Lo que el viento se llevó (Foto: Metro Goldwyn Mayer)

¿QUÉ DIJO HBO MAX?

Respecto a la exclusión, HBO precisó que el largometraje regresará a la plataforma, acompañada de una aclaración sobre su contexto histórico “que sirva para comprender y denunciar la representación que hace de las personas negras y la esclavitud”.

“Lo que el viento se llevó es un producto de su tiempo y describe algunos de los prejuicios étnicos y raciales que, desafortunadamente, han sido lugar común en la sociedad estadounidense. Estas representaciones racistas estaban mal entonces y están mal hoy, y sentimos que mantener este título sin una explicación y una denuncia de esas representaciones sería irresponsable”, añade la nota.

“Estas representaciones son ciertamente contrarias a los valores de WarnerMedia, por lo que cuando devolvamos la película a HBO Max, volverá con una discusión de su contexto histórico y una denuncia de esas representaciones, pero se presentará tal como se creó originalmente, porque hacerlo de otra forma sería lo mismo que afirmar que estos prejuicios nunca existieron. Si queremos crear un futuro más justo, equitativo e inclusivo, primero debemos reconocer y comprender nuestra historia”, concluye el escrito.

VIDEO RECOMENDADO

Reino Unido, España y Brasil: Manifestantes levantan su voz en contra del racismo