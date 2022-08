CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la tercera y última temporada de “Locke and Key”, drama de Netflix basado en la serie de cómics del mismo nombre de Joe Hill y Gabriel Rodríguez, los Locke deben enfrentar a un rival demoniaco más poderoso, el capitán Frederick Gideon, quien quiere reunir todas las llaves para unirse su oscuro mundo con el real.

Mientras los protagonistas de “Locke and Key” celebran la boda de Ducan, Gideon y sus dos hombres de confianza se escabullen en el hogar de los Locke y encuentran una llave, pero antes de localizar las demás son descubiertos por Kinsey, quien con ayuda de Tyler logra que se marchen.

Aunque Tyler volvió para el matrimonio de su tío no recuerda la magia y no quiere hacerlo porque no puede soportar el dolor de perder a Jackie. Por eso, no comprende lo que está sucediendo en su casa y planea irse pronto. Sin embargo, la aparición de una nueva amiga lo hace cambiar de opinión.

Gideon llegando a casa de los Locke para apoderarse de las llaves en "Locke and Key 3" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “LOCKE AND KEY”?

Bode encuentra una llave que le permite volver al pasado y aunque su intención era ver a su padre otra vez terminó en el momento en que junto a sus hermanos trataba de capturar a Dodge en la segunda temporada. En lugar de permanecer en silencio, el menor de los Locke decide intervenir y alardear de su victoria futura.

Por supuesto, eso cambia el rumbo de las cosas, al menos temporalmente, y Gabe se transforma en Dodge y va tras el Bode del futuro. Justo cuando el Eco alcanza al pequeño se termina el tiempo del viaje y Dodge regresa al futuro con él. Para no ser descubierta, utiliza la llave fantasma y se apodera del cuerpo de Bode.

Dodge trata de conseguir las llaves, pero están en el cofre y no puede acceder a ellas. Cuando se encuentra frente a frente con Gideon se da cuenta que es más poderoso y no tiene más opción que trabajar para él.

El súbito cambio de Bode preocupa a su familia y amigos, quienes no tardan en descubrir la verdad. Sin embargo, antes de que puedan hacer algo al respecto, Gideon y sus hombres aparecen en la casa Locke dispuestos a todo para conseguir las llaves mágicas. Para enfrentarlo, los Locke aceptan la ayuda de Dodge, quien no quiere que los dos mundos se combinen.

Aunque logra deshacerse de uno de los secuaces de Gideon, el capitán captura el cuerpo de Bode y obliga a los Locke a entregar las llaves. Dodge trata de utilizar la llave alfa en contra del ser oscuro, pero en ese momento se termina su tiempo y vuelve a donde pertenece, es decir, el cuerpo de Bode desaparece.

Mientras Gideon utiliza las llaves para abrir un portal entre los dos mundos, Nina, Tyler y Kinsey escapan con ayuda de Ellie y Rufus. El villano de la tercera temporada de “Locke and Key” intenta llevar a cabo su siniestro plan, pero no puede porque le hace falta una llave.

Tyler, Kinsey y Nina viendo que Dodge/ Bode desapareció en "Locke and Key 3" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “LOCKE AND KEY”?

¿Bode recuperó su cuerpo?

Después de que Gideon utiliza Josh y a su hija para llegar a los Locke, Tyler y Kinsey convencen al capitán de que la llave faltante está dentro del mundo de la llave fantasma para lograr que Bode escape de ese lugar como un pájaro y recupere su cuerpo gracias a la llave animal.

No obstante, Gideon no tarda en recuperar el control de la situación y amenaza con lastimarlos si no entregan la última llave. Finalmente, Ellie revela que la escondió en la mente de un viejo compañero de clase. El capitán sale en busca de su objetivo junto con la madre de Rufus y el resto se queda bajo la vigilancia del otro súbdito de Gideon.

En el mundo de la llave fantasma, Sam se apodera del cuerpo del soldado y regresa al mundo real para ayudar a los Locke. Gracias a su sacrificio, Tyler, Kinsey y Ellie logran escapar de la mente de Gordie Shaw antes de que muera.

¿Cómo logran vencer al capitán Gideon?

Gracias a la nueva llave, Kinsey encuentra una forma de acceder a la llave alfa y se prepara para derrotar a su rival demoniaco. Aunque Gideon amenaza con lanzarla al portal ella lo apuñala con la llave alfa y finalmente lo regresa a su mundo.

Luego de que el capitán cae al portal con dos llaves este se hace más pequeño y los Locke comprende que la cerrarlo deben deshacerse de todas las llaves. Pero antes de renunciar a la magia hace un viaje al pasado para reunirse con su padre.

La tercera temporada de “Locke and Key” termina con Kinsey presentando su nueva película y reencontrándose con su novio, Tyler volviendo a Montana junto a su nueva novia, Nina empezando una nueva vida con Josh, y Bode llevándose mejor con su padrastro. A pesar de que ellos se despiden de la magia, un susurro sugiere que aún existe magia alrededor.