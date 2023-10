La temporada 2 de “Loki” es uno de los grandes estrenos de Disney Plus en octubre del 2023. Tras más de dos años desde el final de la primera entrega, los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) podrán descubrir lo que realmente ocurrió con el “Dios del Engaño”, quien vuelve a ser interpretado por el talentoso Tom Hiddleston. ¿Quieres conocer a todos los actores y personajes de la producción? En esta nota, MAG te presenta la guía de reparto (cast guide). Averigua quién es quién en los nuevos episodios de la serie.

Vale precisar que esta temporada del show creado por Michael Waldron nos presenta a Loki trabajando al lado de Mobius M. Mobius, Hunter B-15 y otros miembros de la Autoridad de Variación Temporal (Time Variance Authority, TVA).

Ellos navegarán por el multiverso y se encontrarán con Sylvie, Ravonna Renslayer y Miss Minutes. Por lo tanto, la mayoría de figuras de la primera entrega retomarán sus papeles. No obstante, también se suman nuevos intérpretes al elenco, como el ganador del Oscar Ke Huy Quan.

Además, ha causado muchísima curiosidad saber cuál es el rol que tendrá Jonathan Majors, después de sus problemas legales.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LOKI” - TEMPORADA 2?

1. Tom Hiddleston como Loki

A estas alturas, Loki es una especie de antihéroe del MCU. En la segunda temporada del programa, lidiará con el hecho de que nadie lo reconozca e intentará arreglar el desorden de las líneas de tiempo.

Como mencionamos previamente, es interpretado por Tom Hiddleston. Él también es reconocido por su trabajo en “War Horse”, “Kong: Skull Island” y en otras producciones de Marvel.

Tom Hiddleston es el protagonista de la serie "Loki" (Foto: Disney Plus)

2. Sophia Di Martino como Sylvie

Sylvie es la variante femenina de Loki. Tras asesinar a “He Who Remains”, deberá elegir un bando cuando descubra que el multiverso se está muriendo.

La actriz que le da vida al personaje es Sophia Di Martino, quien ha participado en proyectos como “Yesterday”, “A Royal Night Out” y “The Electrical Life of Louis Wain”.

Sophia Di Martino como Sylvie en la serie “Loki” (Foto: Disney)

3. Owen Wilson como Mobius M. Mobius

Si bien Mobius no reconoce a Loki en el final de la primera entrega, a lo largo de la segunda los veremos como fuertes aliados que tienen la intención de salvar al multiverso.

La estrella a cargo de este papel es Owen Wilson, famoso por “Zoolander”, “The Royal Tenenbaums” y “Fantastic Mr. Fox”.

Owen Wilson como Mobius M. Mobius en la serie "Loki" (Foto: Disney)

4. Ke Huy Quan como Ouroboros “OB”

OB es un agente de la TVA que trabaja en el departamento de Reparaciones y Avances. Es interpretado por Ke Huy Quan, la estrella de “Everything Everywhere All at Once”, “Indiana Jones and the Temple of Doom” y “The Goonies”.

Ke Huy Quan como Ouroboros “OB” en la serie “Loki” (Foto: Disney)

5. Jonathan Majors como Victor Timely

Victor Timely es una nueva variante de Kang El Conquistador. Fue presentado en la escena post-créditos de “Ant-Man & The Wasp: Quantumania”, como un científico responsable de crear tecnología que muestra el concepto de tiempo.

Pese a los problemas legales del actor Jonathan Majors, todo parece indicar que el personaje jugará un papel importante en la temporada 2.

“Victor Timely es alguien con quien estamos muy, muy entusiasmados (...) Cuando miras a Kang, tiene una historia de fondo cómica muy divertida. Tiene todas estas iteraciones. Timely fue uno de los que siempre quisimos hacer en ‘Loki’. Y creo que estamos muy emocionados por cómo se integra en la temporada. Es una gran parte de la serie”, le dijo el productor Kevin Wright a EW.

Jonathan Majors como Victor Timely en la serie "Loki" (Foto: Marvel Studios)

6. Rafael Casal como Brad Wolfe

Otro nuevo personaje de la producción es Brad Wolfe, un actor claramente adorado que aparece en una película de Zaniac (un villano asesino en serie).

El histrión a cargo de este rol es Rafael Casal, quien tiene los títulos “Bad Education”, “The Good Lord Bird” y “Blindspotting” en su filmografía.

Rafael Casal como Brad Wolfe en la serie "Loki" (Foto: Disney)

7. Gugu Mbatha-Raw como Ravonna Renslayer

Conocimos a Ravonna Renslaye como una agente leal a la TVA que rompió su amistad con Mobius. No obstante, puede que los hechos de la segunda temporada vuelvan a unirlos.

Es interpretada por Gugu Mbatha-Raw, reconocida por su trabajo en “Black Mirror: San Junipero”, “Miss Sloane” y “Concussion”.

Gugu Mbatha-Raw como Ravonna Renslayer en la serie "Loki" (Foto: Disney)

Otros actores y personajes de la temporada 2 de “Loki”:

Wunmi Mosaku como Hunter B-15, quien se une a Mobius y Loki en su viaje por el multiverso.

quien se une a y en su viaje por el multiverso. Eugene Cordero como Casey / Hunter K-5E, quien ayudó a Loki a darse cuenta de que la TVA no era lo que parecía.

quien ayudó a a darse cuenta de que la no era lo que parecía. Tara Strong como la voz de Miss Minutes, la inteligencia artificial con figura de reloj animada creada por “He Who Remains” para vigilar la TVA.

la inteligencia artificial con figura de reloj animada creada por para vigilar la Kate Dickie como una de las antagonistas de la temporada 2.

como una de las antagonistas de la temporada 2. Neil Ellice como Hunter D-90

Liz Carr

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “LOKI”?

La nueva entrega de la producción se estrena el viernes 6 de octubre del 2023. A partir de ese día, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio Disney Plus.

