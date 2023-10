Ponte el casco temporal y ajusta tu cinturón porque estamos a punto de hacer un viaje a través del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU)! Después de una larga espera, la temporada 2 de “Loki” finalmente ha llegado a Disney Plus el 5 de octubre de 2023. Pero, ¡alto ahí! No te sumerjas en la nueva temporada sin antes conocer todos los secretos que han estado tejiendo durante estos dos años de espera.

Sin embargo, estos dos años de anticipación no han sido en vano. Durante este tiempo, el estudio de superhéroes ha estado ocupado tejiendo una trama interconectada que abarca películas y series, todo diseñado para dejarnos boquiabiertos. Además, prácticamente debes ver cada lanzamiento para entender el panorama completo de lo que están construyendo.

En esta emocionante odisea, hemos reunido una lista de películas y series imprescindibles que debes ver para sumergirte por completo en la temporada 2 de “Loki”. Desde los orígenes de Loki como el dios del engaño hasta los misterios del multiverso y las apariciones de Kang el Conquistador, prepárate para desentrañar todos los secretos ocultos en el MCU. ¡Es hora de conocer el pasado y el futuro de nuestro astuto protagonista y el vasto cosmos que lo rodea!

Mobius M. Mobius (Owen Wilson), la cazadora B-15 (Wunmi Mosaku), Sylvie (Sophia Di Martino), Loki (Tom Hiddleston) y Ouroboros "OB" (Ke Huy Quan) en la tercera temporada de la serie (Foto: Marvel Studios)

¿QUÉ SERIES Y PELÍCULAS DEL MCU DEBES VER ANTES DE LA TEMPORADA 2 DE “LOKI”?

Aquí te presentamos las series y películas esenciales en un orden cronológico impecable. Algunas de estas te llevarán a los primeros pasos del MCU, para que no te pierdas ni una sola referencia o detalle de lo que se avecina.

6. “Thor” (2011)

Viajemos atrás en el tiempo, ¿cómo podríamos disfrutar de la historia de Loki sin echar un vistazo a la película que lo presentó al mundo como el astuto hermano de Thor y el dios del engaño?

Mientras Thor, interpretado por Chris Hemsworth, se aventura en la Tierra después de ser desterrado por su padre Odin, donde aprende lecciones de humildad y valentía conviviendo con los humanos, Loki está ocupado maquinando un plan para hacerse con el trono de Asgard. Además, en esta película, desenterramos algunos de los secretos más oscuros de su pasado. ¡Un verdadero viaje a los inicios del MCU!

5. “Los Avengers” (2012)

Hablemos de Loki en “Los Avengers”, donde su papel antagónico sube de nivel. Iron Man, el Capitán América, Thor, Hulk, la Viuda Negra, Hawkeye y hasta el mismo Nick Fury tienen que juntarse para lidiar con las diabluras de Loki y evitar que transforme la Tierra en un caos total. ¡Una batalla épica que solo los Vengadores podrían enfrentar!

4. “Avengers: Infinity War” (2018)

Bueno, “Avengers: Infinity War” es simplemente inolvidable. Aunque Loki había sido el gruñón antagonista en el pasado, en esta película, él y Thor finalmente decidieron dejar de lado sus diferencias y hacer las paces. Todo iba relativamente bien hasta que Thanos apareció en escena, causando estragos por todas partes.

Este peligroso titán hizo de las suyas, eliminando a Heimdall y a un montón de Asgardianos que ya habían tenido suficiente con la destrucción de su planeta. En un intento desesperado de proteger a su pueblo, Loki ofreció el Teseracto a Thanos, pero la cosa se puso fea rápidamente. Thanos no bromeaba, y con un movimiento de cuello inesperado, nos despedimos de Loki. Aunque muchos de nosotros pensamos que tal vez estaba haciendo uno de sus trucos habituales, esta vez no hubo retorno. ¡Un momento que nos dejó a todos en shock!

3. “Avengers: Endgame” (2019)

“Avengers: Endgame”, la película que nos hace viajar por el tiempo y entender por qué Loki sigue dando vueltas por el multiverso. Resulta que en esta película, los Avengers que quedaron después del “Blip” deciden hacer un tour temporal para recolectar las famosas Gemas del Infinito. Pero, atención, regresan a la escena después de la gran pelea contra Loki en “Avengers”, todo para conseguir el Teseracto.

Y, como si fuera un juego de escondidas galáctico, Loki aprovecha el caos temporal para hacer su gran escapada y caer de lleno en las garras de la Autoridad de Variación Temporal (AVT). ¡Y así comienza la travesía del Dios del engaño en el mundo de las variantes!

2. “Loki” - Temporada 1 (2021)

Si no te aventuraste en la temporada 1 de “Loki”, la segunda entrega te resultará un enigma total. ¡Pero no te preocupes, estamos aquí para iluminarte! En la primera temporada, te explican todo sobre las variantes y la Autoridad de Variación Temporal (AVT), que básicamente son los encargados de mantener que no se creen ramas de realidades alternativas.

Y además de la teoría temporal, conoces a algunos personajes nuevos y fascinantes como Mobius y Sylvie, quienes tienen una cita en la temporada 2. Así que, prepárate para una mezcla de astucia, intriga y algunos viajes temporales divertidos.

1. “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (2023)

Desde que la serie “Loki” aterrizó en nuestras pantallas, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” ha sido la película más relacionada con sus misteriosos eventos. En esta película, volvemos a encontrarnos con Kang el Conquistador, un tipo con un poderío impresionante y más secretos que una novela de misterio.

La trama se pone interesante cuando Paul Rudd, alias Scott Lang, y su familia tienen un inesperado encuentro con el mundo cuántico. ¿Cómo llegan allí? Pues, gracias a una máquina cuántica especial que los succiona. Y una vez dentro, se encuentran con un ecosistema asombroso y algunos enemigos bastante sorprendentes, tanto nuevos como viejos conocidos. Así que prepárate para un viaje alucinante y cuánticamente peligroso.