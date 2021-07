La primera temporada de “Loki” llegó a su fin este 14 de julio con la emisión del episodio 6. Sin embargo, los fanáticos de Marvel no tienen que esperar más tiempo para saber si habrá otra entrega, ya que en los segundos finales del último capítulo se reveló que el “Dios del Engaño” volverá a las pantallas de Disney Plus.

“Loki” fue la tercera serie de Marvel Studios que se lanzó en Disney + este año, después de “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”, pero es la primera en lograr una renovación formal.

Sin embargo, antes de que Disney confirmara la segunda temporada de “Loki”, el productor de Marvel, Nate Moore, había mencionado que era bastante probable que haya una nueva entrega.

“El que me viene a la mente, y que probablemente no sea un secreto, creo que hay muchas historias en Loki que son realmente irreverentes, inteligentes y geniales, pero también se prestan a múltiples temporadas de una manera en la que no es una sola”, manifestó durante una entrevista con IndieWire en abril de 2021.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “LOKI”?

Aún no hay una fecha de lanzamiento confirmada para la segunda temporada de “Loki” pero, según la publicación de la industria Production Weekly, los próximos episodios podrían comenzar a filmarse en enero de 2022.

Tomando en cuenta que la primera temporada de “Loki” se filmó durante aproximadamente seis meses (sin incluir una pausa relacionada con la pandemia) y luego la postproducción también duró medio año, se podría suponer que “Loki 2″ se lanzará a principios de 2023.

El capítulo final de Loki dejó grandes revelaciones (Foto: Disney Plus)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “LOKI”?

En el último capítulo de la primera temporada de la serie, Loki y Sylvie entran en la Ciudadela del Final del Tiempo y hallan a ‘El que permanece’, quien sería Kang o una de sus variantes.

Luego de haber sido identificado como el causante de todo en la AVT, Sylvie lo mata y envía a Loki a la AVT. Al llegar todo parece haber cambiado drásticamente, Mobius no reconoce a Loki y se puede ver una estatua de Kang en la agencia. Así termina el último capítulo, con el protagonista en medio de una gran confusión.

Ahora que el secreto de TVA ha sido revelado y ‘El que permanece’ ya no existe, las posibilidades de la historia para la temporada 2 de “Loki” son aún más amplias. Al matarlo, Sylvie ha iniciado la siguiente fase real del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés) al abrir las puertas al “Multiverso de la locura” que se muestra en el título de “Doctor Strange 2”.

Sin embargo, para Loki la temporada 2 tiene algunos problemas más personales que resolver, además de advertir a todos que una guerra multiversal está a punto de causar el caos.

MÁS INFORMACIÓN: Quién es Kang el Conquistador

ACTORES Y PERSONAJES DE “LOKI TEMPORADA 2”

Aún no se sabe qué miembros del elenco de “Loki” regresarán para la segunda temporada, pero es lógico que Tom Hiddleston regrese al papel principal. En ese caso, ellos podrían estar en la secuela de la serie:

Tom Hiddleston como Loki

Sophia Di Martino como Sylvie

Owen Wilson como Mobius M. Mobius

Gugu Mbatha-Raw como Ravonna Renslayer

Wunmi Mosaku como Hunter B-15

Tara Strong como la voz de Miss Minutes

También es posible que aparezcan otros personajes de Marvel. Sin embargo, la incorporación más importante al elenco de la temporada 2 de “Loki” será sin duda Jonathan Majors como Kang.

Después de meses de especulaciones, el personaje fue incorporado en el final de la temporada 1 de “Loki”, aunque se hacía llamar como ‘El que permanece’. Pese a que muere al final, está bastante claro que regresará con toda su fuerza ahora que el multiverso ha sido liberado.