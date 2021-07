Desde que se estrenó el pasado 9 de junio, “Loki” se convirtió en una de las series de Marvel Studios más vistas de Disney Plus. La primera temporada de seis episodios nos mostraron al “Dios del Engaño” a la cabeza de varias aventuras que ya han revolucionado buena parte de las bases del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés).

“Loki” está protagonizada por Tom Hiddleston como el dios asgardiano titular, un papel que ha desempeñado en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel desde 2011. Después de deslizar el Tesseract en Avengers: Endgame, Loki es detenido por Time Variance Authority, una organización burocrática que lleva a cabo el flujo de tiempo adecuado y lo alista para encontrar una variante peligrosa que ha estado causando el caos en toda la Línea de Tiempo Sagrada.

La primera temporada también fue protagonizada por Owen Wilson como el Agente Mobius, Sophia Di Martino como Sylvie, Gugu Mbatha-Raw como la jueza Ravonna Renslayer y Wunmi Mosaku como Hunter B-15. Si bien la temporada 1 de “Loki” llegó a su final con la emisión del sexto capítulo, muchos se preguntan si la serie será renovada para una segunda parte. Aquí te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Tom Hiddleston interpreta a "Loki" en la serie de Disney Plus. (Foto: Disney Plus)

“LOKI”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 2 EN DISNEY PLUS?

SÍ. La serie de Marvel Studios, “Loki”, ha sido renovada para una segunda temporada. El anuncio se hizo durante los créditos finales del capítulo 6 de la primera temporada con un mensaje que decía: “Loki regresará en la temporada 2”.

“Loki” fue la tercera serie de Marvel Studios que se lanzó en Disney + este año, después de “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”, pero es la primera en lograr una renovación formal de la temporada 2.

Antes de que Disney confirmara esto, el productor de Marvel, Nate Moore, le dijo recientemente a IndieWire que la segunda temporada de “Loki” era bastante probable:

“El que me viene a la mente, y que probablemente no sea un secreto, creo que hay muchas historias en Loki que son realmente irreverentes, inteligentes y geniales, pero también se prestan a múltiples temporadas de una manera en la que no es una sola”, señaló.

La primera temporada de "Loki" también fue protagonizada por Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw y Wunmi Mosaku. (Foto: Disney Plus)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “LOKI” EN DISNEY PLUS?

Aún no hay una fecha de lanzamiento confirmada para la segunda temporada de “Loki” pero, según la publicación de la industria Production Weekly, los próximos episodios podrían comenzar a filmarse en enero de 2022.

Cabe señalar que la primera temporada de “Loki” se filmó durante aproximadamente seis meses, antes de pasar a la posproducción durante medio año adicional. Si la serie se mantiene en este ritmo, la segunda temporada podría llegar a fines del 2022.

Y dado que Marvel ahora ha confirmado la existencia de la segunda temporada, la producción podría comenzar incluso antes. Si ese resulta ser el caso, entonces incluso podríamos estar mirando un lanzamiento a mitad del próximo año.

“Loki” ha sido renovada para una segunda temporada. (Foto: Disney Plus)

ACTORES Y PERSONAJES DE “LOKI” 2

Aún no se sabe qué miembros del elenco de “Loki” regresarán para la segunda temporada, pero es lógico que Tom Hiddleston regrese al papel principal. En ese caso, ellos podrían estar en la secuela de la serie:

Tom Hiddleston como Loki.

Gugu Mbatha-Raw como Ravonna Renslayer.

Wunmi Mosaku como Hunter B-15.

Tara Strong como la voz de Miss Minutes.

Owen Wilson como Mobius M. Mobius.

Sophia Di Martino como Sylvie.