Desde su primera aparición en la edición de “Operación Triunfo” de 2017, Lola Índigo demostró que su pasión era el arte y pese a su temprana eliminación en el reality de TVE, no se quedó ahí y ya tiene dos discos y alista el tercero, titulado “El Dragón”, donde comparte roles con Quevedo.

En una producción con ritmos urbanos y electrónicos, la artista nacida en Madrid y criada en Granada busca explorar, a través de 11 canciones, un nuevo estilo musical, el cual contará con el apoyo de varias celebs de España y Latinoamérica

Del mismo modo, y durante la presentación de su nuevo álbum, la cantante, también conocida como Mimí Doblas, reveló que se identifica como bisexual, algo a lo que le da muchas vueltas, pues se dedica más en su música.

Lola Indigo cuenta con más de 2,1 millones de seguidores en redes sociales (Foto: lolaindigo / Instagram)

EL NUEVO DISCO DE LOLA FLORES

Durante una conversación con El Mundo, la cantante de 31 años se refirió a “El Dragón”, su tercer álbum y en el que vuelve a sus orígenes y los ritmos que más le apasionan.

“En el segundo yo decía: ‘Dios, ¿ahora qué hago?’. Pero me fui a lo que me gustaba cuando era pequeña y me inspiré en esos sonidos. En este disco hemos mirado al futuro. Vamos a ver cómo me veo yo como artista. Qué va a pasar, qué me gustaría cantar en los próximos años y cómo me veo yo a mí misma una vez acabada. Y me veo dragón”, expresó.

De hecho, considera al dragón como “la máxima evolución de todo”, por lo que el nombre de su nuevo disco posee más simbolismo del que se ve a simple vista.

“En los Pokémon, el ser mitológico más poderoso, en las películas siempre es (el dragón) al que todo el mundo teme... Es lo que quiero proyectar cuando soy Lola Índigo, porque luego Mimi es otra cosa. Cuando estoy en el escenario intento ser todopoderosa y creo que eso está guay porque me protege mucho. Yo creo que hay que ser diva encima del escenario, porque está feo ser bad bitch (una perra mala) en la vida real, y está guay serlo solo en el escenario”, explicó.

El último disco de Lola Indigo es "El Dragón" (Foto: lolaindigo / Instagram)

LA COLABORACIÓN CON QUEVEDO

En el nuevo álbum, uno de los temas más anticipados es “El tonto”, una colaboración con Quevedo, el artista que hace unos meses causó sensación con la sesión que realizó al lado del argentino Bizarrap.

“(Con Quevedo) Somos colegas, tenemos amigos en común y nos presentaron en el estudio. Cuando yo escribí ‘El Tonto’, que era el tema sin él, se lo mandé y le dije: ‘oye, ¿qué te parece si lo hacemos juntos?’ Le flipó y tardó solo dos días en mandarme su cacho”, señaló la cantante.

Del mismo modo, la española indicó que solo colabora con personas que conoce, pues existe una vinculación especial entre los artistas.

“Yo ya sólo colaboro con colegas porque acabé un poco hasta los cojones. Siempre digo que hay muchos feats y pocas colaboraciones. Tú puedes hacer muchos feats porque a las dos parte les interesa, ¿pero colaboraciones? Colaborar de verdad es que a la otra persona le importe tanto como a ti la canción y yo cuando colaboro en un tema lo hago de verdad. Busco que a la gente le interese tanto como a mí y ya está, y eso generalmente suele ser de manera amistosa”, expresó.

Lola Indigo alista una nueva gira en Latinoamérica (Foto: lolaindigo / Instagram)

LOLA FLORES ES BISEXUAL

En “El tonto”, Lola admitió que existe una cierta molestia hacia la persona que inspiró este tema, pero que se trata de un mensaje relacionado con “Si no me quieres ahora, jód*te. Tú eres el tonto que me dejaste y si no me quieres así, pues ya te acordarás”.

“No sé, al final hay un poco de pitorreo en mi manera de escribir este tipo de canciones. Pasa igual en ‘Mujer bruja’ o en ‘Yo ya no quiero ná’. Es un poco mi espíritu de que aunque te duela por fuera estás diciendo ‘pues ahora te van a dar por c*lo’. Creo que eso tiene mucho de himno y me hace ilusión ver a la gente cantando “tú eres el tonto que me dejaste”, destacó.

Fue allí cuando se le consultó por el contenido de sus canciones, pues muchas de estas son bailables y sin trasfondo, aunque otras, como Las Solteras, incluyen mensajes de sexualidad y libertad.

“Aquí es donde nos vamos con el tema del pop. El pop llega a mucha gente, entonces si usas el pop para meter pequeñas píldoras de mensajes... Yo no lo hago a conciencia tampoco. Cuando me dicen: ‘Haces canciones feministas’ siempre digo que no, que soy una feminista que hace canciones”, comentó.

Del mismo modo, el ser bisexual no es un elemento que considere relevante, pero no por eso niega su identidad sexual.

“Igual con el tema de la bisexualidad. Yo soy lo que soy, entonces me sale decir que me gustan ellos, pero ellas también. Tampoco es que le de muchas vueltas. Hablo de mis cosas, no voy a hablar de las de otros. Al final sí, hago pop, estoy muy orgullosa de hacer lo que me dé la gana”, explicó.