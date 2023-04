¿Pasó algo entre Lola Índigo y Lali Espósito? Esa es la pregunta que nos hacemos todos luego de que las cantantes publicaran temas muy sugestivos sobre una noche de pasión con otra mujer. Y es que luego de que se difundiera una fotografía de ambas en las fiestas Bresh, eso es de todo lo que pueden hablar sus fanáticos.

En febrero de 2022, la cuenta de Bresh difundió las fotografías de una de sus ediciones realizada en Madrid, donde se pudo ver a la española y la argentina bailando pegadito. Aunque en su momento, empezaron a circular rumores, no fue hasta meses después que surgieron pistas de que podría haber algo más que una amistad entre las artistas.

Primero fue la canción “N5″ de Lali, en la que se hablaba sobre una relación a escondidas con otra mujer.

“Me la comía, siempre a escondidas, es que esa nena está muy buena y me fascina”, decía la letra del tema lanzado en junio de ese año.

Lali Espósito junto a Lola Índigo y Tini en otra edición de la fiesta Bresh (Foto: Bresh / Instagram)

Además, se presumía que hablaba de otra cantante, pues especificó: “Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel”, como si hubieran realizado una presentación juntas, tal como sucedió en Bresh.

Hasta ese momento, todo era todavía muy ambigüo, pero el nuevo tema de Lola Índigo definitivamente ha activado las alarmas.

¿LOLA ÍNDIGO Y LALI ESPÓSITO REALMENTE TIENE UNA RELACIÓN?

Ninguna de las cantantes hispanohablantes ha salido a declarar públicamente haber estado saliendo con la otra. Es más, han asegurado ser solo amigas y que solo están aprovechando los rumores para que sus nuevos temas sean los más sonados.

Sin embargo, la nueva canción en la que colaboró Lola Índigo nos puso la piel de gallina, pues es mucho más específica respecto a nacionalidades y lugares en donde habría ocurrido el primer encuentro.

“Superestrella, la buscaba la NASA, yeah-yeah. Ella es de Buenos Aires y a Madrid me la traje. Me cogió en la BRESH y a mí me puso salvaje”, dice la parte del verso de Índigo en el tema “M.A. Remix” junto a BM, Callejero Fino y La Joaqui. “Si vuelvo a venir, porfa, me dejas un mensaje. En el asiento de atrás. Reggaetón sonando, rakatá, rakatá. Tú hazte la difícil, que lo mismo me da”.

Este no es una salida del closet para ninguna de las dos, pues previamente ya habían hablado abiertamente sobre su bisexualidad. Por ello, no sería una sorpresa que estas bellas y talentosas mujeres hayan podido tener algo de lo que mencionan en sus canciones.

MIRA AQUÍ EL VIDEO MUSICAL DE “M.A. (REMIX)”

LALI ESPÓSITO DICE QUE TODO ES UN CHISTE

Lali Espósito fue invitada al programa de radio Los40 y, por supuesto, el conductor no dudó en preguntarle sobre el nuevo tema de Lola Índigo. Aunque confesó que sí pensaba que se refería a ella en la letra de “M.A. (Remix), aseguró que solo era un chiste.

“No voy a mentir, hablé con ella y nos reímos, pero es igual que con ‘N5′. Me responde al chiste, es linda la respuesta desde la música, es divertida. Hay que divertirse un poquito, siempre con onda”, aclaró.

Todo esto nos deja un gran signo de interrogación, pues no nos convence tanto que el “chiste” haya salido de la nada ¿Ustedes qué piensan?