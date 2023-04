La primera vez que el mundo conoció a Miriam Doblas Muñoz fue en la edición 2017 de “Operación Triunfo”, donde si bien no ganó, le permitió mostrarse en el escenario, escalando posiciones en la música hasta que, en abril de 2023, ahora como Lola Índigo, estrenó “El Dragón”, su tercer disco de estudio y en el que renueva su estilo.

Con 31 años, la celeb de España es una de las artistas más populares en su idioma, por lo que en su última producción comparte letras con figuras como Quevedo (destacando su tema “El Tonto”, que acumula millones de reproducciones en pocos días de estreno), María Becerra o Tini.

Sin embargo, así como destaca por sus temas, la cantante también ha dado de qué hablar con sus relaciones, que incluyen a figuras como el rapero Don Patricio, Marc Seguí o las especulaciones de su romance con Lali Espósito.

Lola Indigo cuenta con más de 2,1 millones de seguidores en redes sociales (Foto: lolaindigo / Instagram)

LA RELACIÓN DE LOLA ÍNDIGO Y DON PATRICIO

La relación entre ambos inició en 2019, cuando una joven Mimí Doblas hacía su paso a “Lola Bunny” con una canción del mismo nombre y en la que colaboraba con el rapero español Don Patricio.

Con 25 millones de reproducciones y una gran recepción del público, la pareja fue captada caminando de la mano por Madrid y casi confirmando la relación.

“Bueno, es que a mí me emparejan con todo el mundo. Pero cuando beso a una chica, no me emparejan con ninguna, qué curioso”, ironizó el artista urbano.

Por su parte, Lola no se quedaría atrás, y en su momento especularía con la posibilidad, pues si bien no confirmó su relación, tampoco la negó, dejando la puerta abierta al futuro.

“Es como muy obvio, pero bueno. Yo soy muy amiga de todos y soy muy amorosa. Hago lo que se me viene en gana, de verdad”, indicaría.

pero si ya había amor en el ambiente el día que grabaron lola bunny 🤤🤤 pic.twitter.com/qUWKdhjkCG — Keinersitoo (@_keiner99) September 6, 2019

Mientras ella iniciaba una prometedora carrera, él lideraba el mercado con “Contando Lunares”, un éxito de verano que los volvía la pareja más popular de la temporada, un título que revalidaron al cantar “Lola Bunny” en el escenario de los Premios Odeón.

Sin embargo, así como la relación empezó, se terminaría, dejando de ser captados juntos y dando paso a especulaciones a las que no respondían.

De hecho, la confirmación llegó cuando, en una muestra de sororidad, Lola salió en defensa de Adriana Ugarte, protagonista de un lamentable titular en el que se mencionaba que “cumplió 36 años triunfando como actriz, pero sola en el amor”, por lo que la cantante indicó que no se necesita estar con alguien para “ser una mujer completa”.

“PERO sola en el amor. Da igual tu talento, tus logros, tu éxito, porque, ¿sabes qué? Estás sola en el amor. Te puedes meter el amor por el oj*te, sinceramente”, disparó una indignada cantante en sus redes sociales, sentenciando con un “Toy sola en el amor”. No se necesitaba más confirmación, la relación con Don Patricio se había terminado.

El tuit con el que la cantante confirmaba su ruptura de Don Patricio (Foto: Lola Índigo / Instagram)

¿POR QUÉ TERMINARON LOLA ÍNDIGO Y DON PATRICIO?

Aunque por muchos meses mantuvieron silencio de qué fue lo que ocurrió, eventualmente las pistas comenzaron a notarse, pues fue la propia Mimi Doblas la que prometería: “Yo nunca más voy a estar con artista”.

Según revelo, un exnovio cantante le fue infiel, y si bien no dijo nombres, las opciones se reducían únicamente a Don Patricio, de quien se habría enterado de sus andadas durante una gira musical a Chile.

Sería en el aeropuerto de Santiago donde un miembro de seguridad le contó a Cristo Rodríguez, maquillador peluquero y amigo personal de la cantante, que su pareja había estado hablando con otras chicas y era casi un conquistador

“Mira si es grande el mundo que en la aduana de Chile le dijeron a Cristo que yo tenía unos cuernos como el padre de Bambi”, ironizó en algún momento la cantante al hacer referencia.

Según el agente, la cantante española no era la única que pasaba la aduana de la mano del artista urbano, algo que no cayó bien y al regresar a Europa, decidió cortar la relación de manera definitiva.

“Le di unfollow, que te den por culo, no quiero saber nada más. Pero digo ¿hasta tan lejos te dio para unos cuernos? ¿No te bastó España?”, reflexionó, admitiendo que había cortado todos los lazos y actualmente la decepción ha sido superada.

Si bien no mencionó nombres, no hay otra figura con la que haya visitado Chile de gira y las fechas en que sucedieron y se separaron coinciden por completo.