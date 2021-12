Lorena Meritano, quien se hizo internacionalmente conocida por su gran interpretación de Dinora Rosales en “Pasión de gavilanes”, papel que le sirvió para ser aclamada por la audiencia, pero también odiada por ser la villana en la historia de amor entre Norma Elizondo y Juan Reyes, al estar obsesionada de este hombre, ha demostrado ser una mujer muy valiente en todos los aspectos de su vida.

Y es que además de haber luchado por bastante tiempo contra el cáncer de mama, ha tenido que aguantar las críticas de personas que la juzgan por su físico. Hace poco, aprovechando su viaje a República Dominicana, donde toma unas merecidas vacaciones y recarga energías para iniciar un nuevo proyecto llamado “Dueños del tiempo”, fue víctima de insultos en redes sociales.

Todo ocurrió cuando la también modelo argentina posó con un bikini frente al mar y colocó en la leyenda de las fotos sus horarios y el tiempo libre que le deja su nueva película. Si bien, sus seguidores aplaudieron su trabajo y exaltaron su belleza, hubo quienes se escondieron detrás de sus perfiles para atacarla con mensajes ofensivos.

Las vacaciones en República Dominicana de la actriz y modelo argentina (Foto: Lorena Meritano / Instagram)

¿QUÉ DECÍAN LOS MENSAJES CONTRA LORENA MERITANO?

En una historia de Instagram, la actriz nacida el 30 de septiembre de 1970 contó que varios de sus detractores la insultaron y burlaron de su físico, señalando que no era bonita y que su voz era horrible.

“No saben la cantidad de gente que bloqueé: una que me mandó un mensaje de que me ponga a comer porque soy muy fea, otra que me mandó un mensaje diciendo que tengo voz de hombre y soy horrible. Yo no sé qué les pasa, qué desayunarán”, señaló.

¿QUÉ RESPONDIÓ A LOS ATAQUES LORENA MERITANO?

Antes de proceder a bloquear la malvada de “Pasión de gavilanes”, lejos de desearles lo peor, pidió que encuentren la paz en sus almas.

“Son mujeres con hijos que hablan de Dios. Es extraño ¿no? Obviamente están enojadas con la vida, no son felices, no están contentas con su vida. Yo la verdad estoy tan ocupada en evolucionar, en ser mejor persona y en cumplir mis sueños y en crearlos, que yo solo les deseo amor y que sean felices”, aseveró.

La actriz de Dinora Rosales no está dispuesta a aguantar críticas a su físico (Foto: Lorena Meritano / Instagram)

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LA ATACAN

No es la primera vez que la actriz es víctima de insultos por su aspecto, ya que en 2020 pasó lo mismo. En aquella oportunidad compartió unas fotografías en su cuenta de Instagram de ella luciendo muy sonriente. La instantánea rápidamente recibió los comentarios de sus fans, la mayoría de ellos con mensajes positivos; sin embargo, hubo quienes criticaron su apariencia física.

A través de sus Instagram Stories, la argentina mostró el escrito en el que una persona le dice que se ve muy delgada y demacrada y que debería subir de peso como cuando participaba en la telenovela “Pasión de Gavilanes”. Meritano se mostró sumamente molesta y señaló que no se merecía este tipo de comentarios y que no los iba a permitir.

“No se deben hacer comentarios sobre vidas y cuerpos ajenos. Existe mucha gente que se suicida por este tipo de comentarios. No somos nadie para decirle al otro cómo se debe de ver, yo no soy un cuerpo, yo no soy una edad, un color de cabello, un busto o un trasero. Hay que ponerle un límite a este tipo de personas porque es una falta total de respeto y de conciencia. No opinen de cuerpos ajenos”, dijo.

Posteriormente, la actriz publicó otro comentario de una mujer que le dice que el cáncer de seno que sufrió la dejó con una imagen “muy acabada”. El hecho no lo dejó pasar desapercibido y compartió el pantallazo para compartir una gran reflexión con sus seguidores. “Qué lástima que se ve muy acabada, tan bonita que era, el cáncer cómo acaba con las personas, pero ánimo porque hay que vivir el aquí y el ahora”, le escribió una usuaria.

A dicho mensaje, Lorena le respondió diciendo: “Dios mío… ¿Usted lee lo que acaba de escribir? Usted que según su nombre es mujer. Según usted: “me veo acabada porque el cáncer acaba con las personas”. Leo esto y le pido a Dios por su corazón y simplemente le digo: Dios la bendiga, señora”.