Lorena Meritano siempre será recordada por su personaje de ‘Dinora Rosales’ en la telenovela “Pasión de gavilanes” y por los diversos melodramas que ha protagonizado a lo largo de su carrera que tuvo que detener a causa del cáncer que sufrió.

Pero más allá de su vida como actriz, su vida personal también se vio afectada y esto hizo que se uniera mucho más a su esposo, Ernesto Calzadilla. El matrimonio se volvió bastante mediático pues la pareja compartía bastantes momentos de su vida privada mientras ella enfrentaba la enfermedad.

Pero luego de superar juntos la enfermedad de Lorena Meritano, el presentador decidió dar por terminada su relación la noticia cayó como un baldado de agua fría a sus seguidores, quienes se habían acostumbrado a verlos juntos y felices.

¿POR QUÉ LORENA MERITANO Y ERNESTO CALZADILLA TERMINARON?

Aunque en ese momento no hubo claridad en las razones que determinaron la ruptura, con el tiempo ambos fueron dando pistas de que la relación no era tan perfecta como se veía en redes.

Lo que pocos conocían, es que antes de ponerle fin a su noviazgo, años atrás Lorena Meritano le había perdonado a Ernesto Calzadilla una infidelidad que al descubrirla fue tanta la tristeza que sintió que creyó que “todo se acababa para ella”.

“Me fui a París nueve días enamoradísima de él. Vengo para un estreno. Dos días antes de ese estreno me entero que él tenía otra. Casi me muero, casi me muero, eso fue en noviembre de 2013. Me enteré de la forma más espantosa: por internet”, contó Meritano en el programa ‘Se dice de mí’ de Caracol Televisión.

Al darse cuenta que ‘el amor de su vida’ le había sido infiel, sufrió una fuerte depresión que tuvo que manejar con un teraputa. “Sí me había engañado, me había mentido... A ella y a mi”, recordó. Tanto para ella como para su familia fue todo un escándalo lo que había sucedido con la relación que para muchos era de las mejores de la farándula.

EL FIN DEL MATRIMONIO DE LORENA MERITANO

En el 2020 en una charla con Ronald Mayorga, contó que fue en Bogotá, donde le informaron que padecía cáncer, y en una constante lucha contra las “bolitas” que le aparecieron en su pecho” tuvo un agravante que la llevó a irse para Argentina, país donde iba a tratar la enfermedad.

Sin embargo, el viaje estuvo acompañado de una profunda tristeza, ya que antes de salir para el aeropuerto, su esposo, quien la había acompañado durante ese duro y largo proceso, decidió decir, “terminamos”.

Con el tiempo, Lorena entendió que él no tenía que cargar con dicha enfermedad, sin embargo, no niega que, en su momento, haya sido una de las noticias más fuertes de enfrentar.

Todo esto lo tiene plasmado Lorena en su libro “Sobreviviente”, donde revela más detalles de lo que fue enfrentar el cáncer, como el momento en que le tuvieron que quitar sus senos.