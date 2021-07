La conductora mexicana Yolanda Andrade y la actriz argentina Lorena Meritano se reencontraron en una entrevista y hablaron detalles de la relación que mantuvieron, se llenaron de elogíos, y también hablaron del amorío que tuvo la gaucha con el famoso cantante Luis Miguel.

A finales del año pasado la también actriz Yolanda Andrade reveló que mantuvo una relación con Lorena Meritano, quien en ese momento no confirmó ni negó lo dicho por la mexicana. Lo hizo meses después en la entrevista.

¿CÓMO CONQUISTÓ YOLANDA ANDRADE A LORENA MERITANO?

La actriz argentina admitió que el romance entre ambas sí existió y aseguró que, aunque ha sido su única novia, fue un amor efímero, pues al poco tiempo ya le gustaba un hombre.

“Naturalmente me gustan los hombres, mucho, pero sí debo reconocer que tuve un lindo romance con Yolanda, muy lindo, muy muy lindo, fue la única novia que tuve. No me duró mucho, debo reconocer que yo era muy joven en la época que viajábamos a Acapulco y Las Vegas y a las semanas ya me estaba gustando chico”, dijo.

La actriz argentina Lorena Meritano, en la entrevista con Yolanda Andrade, relató que Andrade se ganó su corazón por ser impredecible y con unas cartas de amor que le mandaba para cortejarla.

“Me mandabas como unas cartitas, no sé a quién se las diste y me llegaron adentro en la clase. Como dicen ustedes, yo quedé: ‘Ay, que delicia’. Me encantó esta cosa tuya de lo impredecible. No sé cómo nos habíamos conocido, pero esa cartita que me llegó...”, dijo la modelo.

Lorena Meritano recordó una de las ocasiones en la que Yolanda Andrade, conductora del programa Montse & Joe, le envió un romántico mensaje. “Yo me acuerdo un día de estar en clase y alguien entra, creo que la secretaria, entra y me da una cartita tuya, muy respetuosa, pero coqueta. Y todavía me llegaron flores”, mencionó.

¿POR QUÉ TERMINÓ LA RELACIÓN ENTRE YOLANDA ANDRADE Y LORENA MERITANO?

Yolanda Andrade recordó la corta relación que tuvo con Lorena Meritano, que tuvo momentos buenos y también malos.

Andrade decidió, de manera pública, ofrecer disculpas a la actriz argentina, debido a que reconoció que los malos momentos fueron debido a sus adicciones.

“Públicamente quiero disculparme por ese detalle”, indicó Andrade, quien confeso parte de las vivencias del romance.

“Hermosa eres por fuera, por dentro, eres una gran mujer, gran amiga, vivimos una época, o sea, tú me conociste en un momento también terrible, yo era una cosa… y me tuviste mucha paciencia también, mucho amor. Aprovecho para pedirte una disculpa en aquel momento (…) si por mi enfermedad hice alguna cosa que no estuvo correcta, te pido perdón y me disculpo”, reveló.

¿QUÉ ENAMORÓ DE LORENA MERITANO A YOLANDA ANDRADE?

Yolanda Andrade confesó que apenas vio a la actriz argentina se sintió fechada, pues se enamoró el día en que la conoció. “Yo te vi y dije ‘¡wow!... ¡se me apareció la virgen!”, reveló.

Haciendo uso de la palabra Meritano se dijo tranquila de poder hablar de su relación sentimental sin tapujos, a pesar de reconocer que para una parte de la sociedad todavía no es fácil aceptar este tipo de romances.