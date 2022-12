Últimamente, Disney ha estado cumpliendo muchos de los pedidos de los fanáticos dentro de sus series y películas. Uno de ellos fue la aparición de John Krasinski como Reed Richards. Con la producción de “Los 4 Fantásticos”, los fanáticos se preguntan si el actor mantendrá su personaje.

El intérprete de “Un lugar en silencio” hizo una aparición especial en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” cuando viajaron a uno de los universos alternativos y se encontraron con los Illuminati.

El casting llegó luego de que los fanáticos señalaran en redes sociales el gran parecido de Krasinski con el sr. Fantástico de los cómics. Algo parecido sucedió con la selección de Rosario Dawson como Ahsoka en “Star Wars”, una idea que fue introducida por un fan art.

Tras el anuncio de “Los 4 fantásticos” como parte de las fases del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), ahora la pregunta es si mantendrá su papel como Reed Richards.

En "Doctor Strange: el multiverso de la locura", aparecen algunos miembros de los Illuminati como Capitana Carter, Black Bolt, Capitana Marvel y Sr. Fantástico (Foto: Marvel Studios)

¿JOHN KRASINSKI SE QUEDARÁ COMO REED RICHARDS EN “LOS 4 FANTÁSTICOS”?

Por lo que ha dicho John Krasinski hasta el momento, no continuará como Reed Richards en “Los 4 Fantásticos” y el resto de producciones de Marvel. En una entrevista con The Wrap, dijo que no ha seguido conversando con los productores a cargo.

“No hay ninguna discusión en absoluto, la única discusión que tuve fue en la penúltima semana de Jack Ryan. Kevin Feige me llamó y me dijo: ¿Alguna vez volarías a Los Ángeles y jugarías en nuestra caja de arena por un día? Fue un honor para mí hacerlo. Volé directamente desde Budapest cuando terminamos y fui directamente al set de Doctor Strange. Soy un gran fanático de todos esos personajes y ese mundo, así que poder jugar en esa caja de arena por un día fue realmente emocionante”, dijo refiriéndose a su reciente participación en el MCU.

El actor conocido por ser Jake en “The Office” admitió que le hubiera gustado que su personaje continué su historia y no tuviera ese desarticulante final.

“Pero sí, convertirme en espagueti no era mi objetivo final en la vida en cuanto a cómo funciona en el universo Marvel, pero sabes lo divertido que fue”, agregó.

Aunque el actor diga que no ha seguido conversando su participación en “Los 4 Fantásticos”, nosotros conservamos las esperanzas. Antes de que se anunciara su participación en la película de “Doctor Strange”, tanto él como su esposa, Emily Blunt, mantuvieron todo en secreto e, incluso, negaron en varias ocasiones cualquier participación.

Cabe resaltar que no está negando que vaya a participar, solo que “no han habido conversaciones”. Quizás evitar negarlo directamente es su forma de dejar el panorama abierto. Todo esto será aclarado cuando la producción inicie grabaciones en el 2023 y se anuncie al reparto.