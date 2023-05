Telemundo prepara un nuevo reality show. Tras el éxito de “La casa de los famosos”, la cadena estadounidense apuesta por “Los 50″, un programa de telerrealidad que promete sorprender al público con sus polémicos participantes y su dinámica de competencia.

El lunes 22 de mayo del 2023, se publicó el primer clip promocional del espectáculo televisivo. Desde entonces, los fans de diversas celebridades se ha mostrado entusiasmados con la idea de ver a sus ídolos como concursantes.

¿DE QUÉ TRATA “LOS 50″?

“Los 50″ en un reality show que reúne a cincuenta estrellas internacionales en una exótica mansión. Esto, mientras compiten entre sí en diversos desafíos. Así se escucha en el adelanto que difundió Telemundo: “Un misterioso león y 50 famosos en un desafío nunca antes visto. Descubre por qué este juego es más de lo que parece”.

De acuerdo con People, la competencia estará liderada por un maestro de juego enmascarado. Entonces, los participantes deberán hacer alianzas y desarrollar estrategias para evitar la eliminación.

¿CUÁL SERÁ EL PREMIO DEL REALITY “LOS 50″?

Según el referido medio, los concursantes tienen la posibilidad de agregar dinero al gran premio en cada juego. De esta forma, el monto puede llegar a sumar hasta $400.000.

Finalmente, se sabe que solo un jugador se llevará la recompensa. Además, un seguidor del programa ganará una parte del premio en efectivo. ¡Algo que no se había visto antes en Telemundo!

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES DEL REALITY “LOS 50″?

Aún no se ha confirmado la lista oficial de integrantes del show, pero se especula que exparticipantes de “La casa de los famosos” serán parte del elenco. Por lo menos, así lo dejó entrever Daniella Navarro.

En una transmisión en vivo a través de Instagram, la actriz venezolana contó que la cadena la había contactado a ella y a su novio para sumarse a una nueva aventura. Si bien no reveló el nombre del espectáculo, se presume que era “Los 50″: “Efectivamente, el señor Casano y mi persona fuimos invitados al reality show que va a empezar en la cadena Telemundo”.

No obstante, la joven y Nacho Casano tuvieron que rechazar la invitación por un tema de salud: “La cadena se portó espectacular en negociación, en todo... Pero, (...) mi doctor no aprobó la parte médica (...) Mi mánager Daniel Ferrer dijo ‘está primero tu salud Daniella y no estás lista’. Me iba a arriesgar a entrar a un reality show donde no podía estar al 100″, manifestó.

La exintegrante de "La casa de los famosos" rechazó la invitación al nuevo reality de Telemundo (Foto: Daniella Navarro / Instagram)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL REALITY “LOS 50″?

Todavía no hay una fecha exacta del lanzamiento del show “Los 50″. No obstante, se anunció que llegará a Telemundo en algún momento del 2023. Te recomendamos estar atento a las plataformas oficiales del programa para que no te lo pierdas.