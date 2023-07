Si muchos pensaban que “Los 50” iría aumentando su intensidad poco a poco, están muy equivocados porque El León sorprendió a todos desde el primer programa al armar un grupo de sentenciados y eliminar a 3 participantes en la misma noche de estreno.

Telemundo causó un gran impacto con esta decisión, pero al mismo tiempo, deja en claro que todos los participantes deben estar muy atentos y no confiarse. Lo mismo sucede con los fanáticos desde casa, quienes no deben pestañear ni un segundo para no perderse absolutamente nada.

Ahora, vamos a repasar quiénes han sido los famosos que, lamentablemente, no pudieron salvarse de la sentencia en un juego en la arena ni tampoco de la eliminación a manos de sus compañeros del programa.

El León es el personaje que decidirá todo en el programa "Los 50" (Foto: Telemundo)

¿CÓMO FUE LA ELIMINACIÓN DEL PROGRAMA DEL 18 DE JULIO?

La sentencia

En el primer programa del show, El León armó unos juegos y uno de ellos fue para elegir a los primeros sentenciados. La dinámica consistía en que los ayudantes del dueño de la hacienda tenían que lanzar unas pelotas a los 50 famosos que estaban reunidos al centro de la arena.

Los que eran impactados por el balón iban a ser los primeros sentenciados de la temporada. Es así que se obtuvo a Macky, Dania, Samira, Bebeshita, Juan Pablo, Fernando, Julieta, Gianmarco, José, Juan, Rey Grupero y Glenda como nominados.

La eliminación

Primero que nada, la producción armó un juego para que se salve uno de los sentenciados, el cual consistía en permanecer colgados de un tronco encima de la piscina. La persona que se salvó mediante esta vía fue Macky, quien permaneció más de 45 minutos.

Los demás tuvieron que ser sometidos a una votación de sus compañeros, por lo que se les recomendó hacer alianzas y demás. Tal y como se había informado antes del estreno del programa, los famosos elegirán quiénes se van.

Al final de las votaciones, los famosos que tuvieron que abandonar el programa fueron Juan Vidal, Samira Jalil y Julieta Grajales.

Samirar Jalil, Juan Vidal y Julieta Grajalde fueron los primeros eliminados de "Los 50" (Foto: Telemundo)

¿CÓMO VER “LOS 50”?

El nuevo reality show de Telemundo se puede ver en los Estados Unidos a través de su señal de televisión acostumbrada. El programa se emite de lunes a viernes desde las 7PM/6C y cada episodio tiene una duración de dos horas.

Del mismo modo, hay que resaltar que se puede ver a través de la página web de Telemundo y que, al día siguiente de su emisión, el show está disponible por la aplicación de Peacock.

