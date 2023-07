Desde que comenzó “Los 50″, el pasado 18 de julio de 2023, las sorpresas llegaron no sólo para los participantes, también para el público que vio cómo rápidamente comenzaron las eliminaciones, tal como nos mostraron en el estreno cuando tres concursantes tuvieron que abandonar el reality de Telemundo. Se trató de Juan Vidal, Samira Jalil y Julieta Grajales, quienes quedaron con un sinsabor por no demostrar todo lo que tenían preparado para el formato. Pero bueno, la vida es así. Tras ellos, vinieron más personas que salieron de la hacienda y ahora le llegó al turno a otros habitantes. ¿Quiénes dejan el programa de este jueves 27 de julio?

Tras quedar en sentencia, los jugadores tuvieron que enfrentarse a la última ronda del juego “Los Quemados”; sin embargo, cinco de ellos no pudieron salir airosos y se encuentran con un pie fuera: Rey Grupero, Luisa Fernanda, Isabella Sierra, Nicky Chávez y Thalí García podrían decirle adiós al show.

La suerte de estas celebridades ahora está en manos de sus propios compañeros, quienes deberán votar para ver quiénes se quedan y quiénes se van definitivamente del reality, que no sólo ha dado de qué hablar por la competencia, sino por los líos y peleas entre ellos.

Las peleas no pueden faltar en el reality "Los 50". Aquí Thalí en un lío con Shirley Arica, quien fue expulsada (Foto: Telemundo)

¿QUIÉNES SON LOS ELIMINADOS?

Como lo señalamos líneas arriba, los concursantes deben esperar la decisión de los habitantes que quedan para lograr su permanencia en “Los 50″. ¿Se harán notoria las enemistades? ¿Influirán en las votaciones de sus compañeros? ¿Prevalecerá la amistad o habrá nuevas traiciones?

Todo esto lo sabremos hoy jueves 27 de julio desde las 7:00 p.m. por Telemundo, en caso te encuentres en Estados Unidos.

No olvidemos que es la primera vez que Thalí cae en eliminación y debido a que no ha tenido una buena relación con varios de sus compañeros, su estadía peligra; es más, ella dijo hace unos días que no quería seguir en la competencia. ¿Será que ahora le conceden ese deseo o habrá cambiado de opinión?

Ella es otra de las que peligra su permanencia en "Los 50" (Foto: Nicole Chávez / Instagram)

¿CÓMO SE DESAROLLARÁ “LOS 50″ ESTE JUEVES 27 DE JULIO?

De acuerdo con la dinámica semanal, los jueves son de eliminación; por tanto, el programa inicia con la Locura del león, sigue con ¿Vas o no vas?, luego viene Juego en la arena, posteriormente el Juego de salvación y finalmente la Ceremonia de eliminación.

¿A QUE HORA VER “LOS 50″ HOY 27 DE JULIO?